3600 ek göstergeyle yetim aylığı artacak mı? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesini nasıl etkileyecek? Ek gösterge özel sektörü kapsıyor mu?

Son günlerin en çok konuşulan konularından birisi 3600 ek göstergeydi. Merakla beklenen haber geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla resmen duyurulmuş oldu. Açıklamanın ardından birçok kişi 3600 ek göstergeyle ilgili akıllara takılan soruların yanıtlarını arıyor. İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı