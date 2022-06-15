3600 ek göstergeyle yetim aylığı artacak mı? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesini nasıl etkileyecek? Ek gösterge özel sektörü kapsıyor mu?
Milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge müjdesini Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde vermişti. Gelen müjdenin ardından birçok sorunun yanıtı araştırılıyor. 3600 ek göstergeyle yetim aylığı artacak mı? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesini nasıl etkileyecek? Ek gösterge özel sektörü kapsıyor mu? İşte detaylar...
Son günlerin en çok konuşulan konularından birisi 3600 ek göstergeydi. Merakla beklenen haber geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla resmen duyurulmuş oldu. Açıklamanın ardından birçok kişi 3600 ek göstergeyle ilgili akıllara takılan soruların yanıtlarını arıyor. İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı
EMEKLİ OLMAK İÇİN 15 OCAK'I BEKLEYİN
Soru: Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışıyorum. Bu yılın ağustos başında emekliliğim geliyor. Ek göstergem 3000. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkacak, 2023'ün başında uygulamaya gireceği açıklandı. Ağustos ayında emekliliğimi verirsem ek gösterge düzenlemesinden yararlanabilir miyim? Maaşım ve ikramiyem 3600 üzerinden mi olur, yoksa ocak ayını mı beklemeliyim? Murtaza K.
Cevap: 3600 ek gösterge düzenlemesi temmuz ayında yasalaşacak ancak uygulama 15 Ocak 2023'de başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren yatırılacak. Emekliliğinizi şimdi isterseniz ikramiye ve maaşınızın ek gösterge olmadan hesaplanacak. Emekliliğiniz için 15 Ocak tarihini beklemeyi öneririm.
Cevap: 3600 ek gösterge asıl memur emekli maaşlarını ve emekli ikramiyelerini olumlu etkileyeceğinden sigortalının vefatı nedeniyle ödenen dul ve yetim aylıkları da artacak.