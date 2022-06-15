Saatlik 360 TL, Aylık 62 bin TL maaş verilecek! İsviçre 85 BİN işçi alımı yapacak! Deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Sağlıkçı, mühendis, teknik personel...

Güncel yurtdışı iş ilanları hakkında aramalar hız kazandı. Farklı ülkelerde farklı mesleklerde yüzlerce işçi alımı yapılıyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir yurtdışındaki ülkelerde açık olan kadrolar iyice genişledi. Hal böyle olunca ülkeler farklı ülkelerden gelmek isteyen işçilere kapılarını aralamaya başladı. Son olarak İsviçre 85 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak işçilere en az 4 bin İsviçre Frangı (62 bin TL) verilecek. Peki, İsviçre işçi alımı şartları neler? İşte tüm merak edilenler!