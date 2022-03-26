AK Parti'den milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması
Türkiye'deki milyonlarca EYT'li, kendileri hakkında çıkacak kararı bekliyor. Aynı zamanda 4250 TL asgari ücret alan çalışanlar da olası bir zam haberine kilitlenmiş durumda. AK Parti'den de yaşanan gelişmlerin ardından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...
26.03.2022 22:04 - Son Güncelleme: 26.03.2022 22:05
Katılıdığı bir canlı yayın programında asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.
AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" açıklamasında bulunmuştu.