Eşi vefat etmiş kadına 300 bin TL konut desteği! Başvuru şartları belli oldu
Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik dev bir destek daha başlattıklarını duyurdu. Bakan Yanık, "Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek programı ile 2023 konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçe ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz." dedi. Bakan Yanık'ın açıkladığı eşi ölmüş kadınlara ilişkin konut desteğinin başvuru şartları da netleşti. İşte detaylar...
"Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz."
4 İLDE İŞ BİRLİĞİ
Bakan Yanık, konut projesi kapsamında belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini edeceğiz. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz.
Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SYDV'mizi bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor."