ŞOK'ta ikincisi %30 indirimli yeni ürünler var! ŞOK 30 Haziran 2021 aktüel kataloğunda 2 yıl garantili eşya fırsatları!

ŞOK 30 Haziran 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. Kataloğda bu hafta Peki Yer Fıstıklı Kremalı Mini Gofret, Lol Süpriz Yumurta Sakızlı, Fiskobirlik Fiskat Yer Fıstıklı Krokan, Cappy Pulpy Mandalina, Sardis Edam/Gouda Peyniri, Colgate Aktif Beyazlık Diş Fırçası, Sardis Toz Parmesan Peyniri, Elseve Şampuan Çeşitleri, Sisal Uzun Sırt Bant Lif, Vernel Max Yumuşatıcı, Duru Granül Matik Sabun Klasik, Sleepy Külot Bez, Perwoll Yenileme & Yoğun Parfüm Etkisi Sıvı Bakım Deterjanı, Kiwi Blender Seti KHN-4440, Paşabahçe Çayımın Demi Çay Seti, Rubenis Vantilatör ve Kısa 3'lü Meşrubat Bardağı ürünleri var.

29.06.2021 17:22 - Son Güncelleme: 29.06.2021 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





