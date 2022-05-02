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Haberler Ekonomi Asgari ücrete enflasyon zammı mı geliyor? 800 TL ek zam... Asgari ücretliye 5.053 TL'lik emekli maaşı ayarı: Temmuz ayında o rakam konuşuluyor!

Asgari ücrete enflasyon zammı mı geliyor? 800 TL ek zam... Asgari ücretliye 5.053 TL'lik emekli maaşı ayarı: Temmuz ayında o rakam konuşuluyor!

Milyonlarca çalışan asgari ücrete 2. bir zam gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyor. Bütün Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği asgari ücrete Ocak 2022'de yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi. Akkal, ücretlerde iyileşmelerin olacağını söyleyerek "Bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa vakitte yine iyileştirmeler yapılacaktır" demişti. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!

02.05.2022 09:12 - Son Güncelleme: 02.05.2022 09:12
Asgari ücrete enflasyon zammı mı geliyor? 800 TL ek zam... Asgari ücretliye 5.053 TL’lik emekli maaşı ayarı: Temmuz ayında o rakam konuşuluyor!

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur gözünü ara zam açıklamalarına çevrildi. İşçiler de yüksek enflasyon oranıyla birlikte "Asgari ücrete temmuz ayında zam olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. Son dakika açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte merak edilenler!

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Asgari ücrete enflasyon zammı mı geliyor? 800 TL ek zam... Asgari ücretliye 5.053 TL’lik emekli maaşı ayarı: Temmuz ayında o rakam konuşuluyor!

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda NATO Zirvesi dönüşünde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu

Asgari ücrete enflasyon zammı mı geliyor? 800 TL ek zam... Asgari ücretliye 5.053 TL’lik emekli maaşı ayarı: Temmuz ayında o rakam konuşuluyor!

Gazetecilerin sorduğu asgari ücrete ikinci Zam ile ilgili soruya Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını vermişti.

Asgari ücrete enflasyon zammı mı geliyor? 800 TL ek zam... Asgari ücretliye 5.053 TL’lik emekli maaşı ayarı: Temmuz ayında o rakam konuşuluyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı!

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete enflasyon zammı mı geliyor? 800 TL ek zam... Asgari ücretliye 5.053 TL’lik emekli maaşı ayarı: Temmuz ayında o rakam konuşuluyor!

Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

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