Asgari ücrete en az yüzde 30 zam! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Net ücret ne kadar olacak?
Son 2 yılda yüzde 200 artan asgari ücrete yapılacak ara zam için ilk toplantı yarın yapılacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira olması bekleniyor.
12.06.2023 06:59 - Son Güncelleme: 12.06.2023 06:59
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın toplanıyor.
Yeni asgari ücretle birlikte, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi başta olmak üzere birçok gelir, sosyal destek kalemi de artacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türk-İş, TİSK heyeti katılacak.