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Haberler Ekonomi Asgari ücrete en az yüzde 30 zam! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Net ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete en az yüzde 30 zam! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Net ücret ne kadar olacak?

Son 2 yılda yüzde 200 artan asgari ücrete yapılacak ara zam için ilk toplantı yarın yapılacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira olması bekleniyor.

takvim.com.tr
12.06.2023 06:59 - Son Güncelleme: 12.06.2023 06:59
Asgari ücrete en az yüzde 30 zam! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Net ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın toplanıyor.

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Asgari ücrete en az yüzde 30 zam! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Net ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yapılan artış oranı yüzde 264,3 olurken Temmuz ayında yapılacak ara zam 85 milyon vatandaşın cebine yansıyacak.

Asgari ücrete en az yüzde 30 zam! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Net ücret ne kadar olacak?

Bu artış toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerindeki ücretler başta olmak üzere tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor.

Asgari ücrete en az yüzde 30 zam! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Net ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücretle birlikte, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi başta olmak üzere birçok gelir, sosyal destek kalemi de artacak.

Asgari ücrete en az yüzde 30 zam! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücrete yapılan zam kimleri etkileyecek? Net ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türk-İş, TİSK heyeti katılacak.

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