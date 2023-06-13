1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! Ziraat, Garanti, Akbank....
Ev sahibi olmak isteyenler için Halkbank tarafından sunulan çeşitli konut kredisi kampanyaları bulunuyor. Bankaların sunduğu bu kampanyalar, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle müşterilerin konut sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. İşte Halkbank'ın konut kredisi kampanyalarından bazıları:
13.06.2023 10:50 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:50
Halkbank konut kredisi kampanyası başta olmak üzere birçok banka tarafından sunulan konut kredileri merak edildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun kredileri araştırmaya başladı. Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank, İş Bankası tarafından duyurulan kampanyaları sizler için derledik. İşte detaylar...