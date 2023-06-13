1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! Ziraat, Garanti, Akbank....

Halkbank konut kredisi kampanyası başta olmak üzere birçok banka tarafından sunulan konut kredileri merak edildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun kredileri araştırmaya başladı. Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank, İş Bankası tarafından duyurulan kampanyaları sizler için derledik. İşte detaylar...