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Haberler Ekonomi 1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! Ziraat, Garanti, Akbank....

1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! Ziraat, Garanti, Akbank....

Ev sahibi olmak isteyenler için Halkbank tarafından sunulan çeşitli konut kredisi kampanyaları bulunuyor. Bankaların sunduğu bu kampanyalar, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle müşterilerin konut sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. İşte Halkbank'ın konut kredisi kampanyalarından bazıları:

takvim.com.tr
13.06.2023 10:50 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:50
1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! Ziraat, Garanti, Akbank....

Halkbank konut kredisi kampanyası başta olmak üzere birçok banka tarafından sunulan konut kredileri merak edildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun kredileri araştırmaya başladı. Ziraat, Garanti, YapıKredi, Akbank, İş Bankası tarafından duyurulan kampanyaları sizler için derledik. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! Ziraat, Garanti, Akbank....

HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ (2. EL KONUT)

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi(Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti (TL) Taksit Tutarı (TL)
100.000 120 1,29 500 1.642,87
1.200.000 120 1,34 6000 20.161,44
1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! Ziraat, Garanti, Akbank....

AKBANK

Faiz Oranı
%2,90

Aylık Taksit
29.970,16 TL

Toplam Ödeme
3.607.045 TL

1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! Ziraat, Garanti, Akbank....

İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%2,85

Aylık Taksit
29.512,73 TL

Toplam Ödeme
3.551.553 TL

1.200.000 TL nakit destek! Haziran 2023 kredi taksit ve faiz oranları! 120 ay vadeyle Halkbank konut kredisi fırsatı! Ziraat, Garanti, Akbank....

Garanti BBVA

Faiz Oranı
%2,92

Aylık Taksit
30.153,60 TL

Toplam Ödeme
3.629.482 TL

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