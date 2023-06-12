Tüm gelirlere asgari ücret ayarı! Yeni ücret nelere etki edecek? Formüller nasıl yansıyacak? Kim ne kadar alacak?
Asgari ücrete ara zam için ilk toplantı yarın yapılırken, belirlenecek ücret hemen herkese etki edecek. İşsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek. İşte detayları…
12.06.2023 06:59 - Son Güncelleme: 12.06.2023 06:59
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yarın yapıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık edeceği komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını da TİSK temsil edecek.
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er üyenin yer aldığı komisyonun belirleyeceği ücret sadece asgari ücretlileri değil hemen herkese etki edecek.
10 BİN LİRAYI AŞAR
Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin yapılacak ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor.