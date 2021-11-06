30 bin TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Parasını bankada tutan karlı çıkacak! Faizler uçtu, bankalar rakiplerini şah mat etme peşinde!

Bankada birikim yaparak kazanmak isteyen kişiler için müjdeli haber geldi. Bankaların kendi aralarında girdiği mevduat faizi rekabeti vatandaşın kazancına olumlu yönde etki ediyor. Toplu parası olan kişiler mevduat faizi alarak paralarını değerlendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda 32 günlük vadeli mevduat hesabı güncel faiz oranları vatandaşların maksimum arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. En çok faiz getirisi olan bankalarla avantaj sahibi olabilir, gelir elde edebilirsiniz. Peki, 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte banka banka mevduat faizi oranları!