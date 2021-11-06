30 bin TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Parasını bankada tutan karlı çıkacak! Faizler uçtu, bankalar rakiplerini şah mat etme peşinde!
Parasını bankada tutan karlı çıkacak! Faizler uçtu, bankalar rakiplerini şah mat etme peşinde! 30 bin TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Bankada birikim yapan kişiler için müjdeli haber geldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarında büyük bir yükselme meydana geldi. Bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti hız kazanırken parasını bankada tutanlara sevindiren haber geldi. Banka banka 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ile 30.000 TL aylık getirisi hesaplaması haberimizde yer alıyor. Peki, 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 30.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL? İşte tüm detaylar!
Bankada birikim yaparak kazanmak isteyen kişiler için müjdeli haber geldi. Bankaların kendi aralarında girdiği mevduat faizi rekabeti vatandaşın kazancına olumlu yönde etki ediyor. Toplu parası olan kişiler mevduat faizi alarak paralarını değerlendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda 32 günlük vadeli mevduat hesabı güncel faiz oranları vatandaşların maksimum arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. En çok faiz getirisi olan bankalarla avantaj sahibi olabilir, gelir elde edebilirsiniz. Peki, 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte banka banka mevduat faizi oranları!
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.