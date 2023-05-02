%12.5 enflasyon+refah payı! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! Yeni rakamlar zamlı tablo geliyor! Temmuz 2023'te en düşük maaş...
Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını işaret edecek. TÜİK, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerini tek tek açıklayacak ve bu veriler temel alınarak maaşa yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.
02.05.2023 08:40 - Son Güncelleme: 02.05.2023 08:40
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yeni bir maaş zammı açıklanacak. Bu zam oranı 2023 yılının altı ayındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Bu doğrultuda Temmuz ayındaki zam oranı büyük bir merak konusu haline geldi. Öte yandan bankalar tarafından başlatılan promosyon ödemesi kapsamında 8.500-9.000-10.000 TL'ye kadar yapılan ödemelerle ikili kazanç sağlanabilecek.
TEMMUZ AYINDA YENİ DÜZENLEME GELİYOR
Temmuz ayında asgari ücret, emekliler ve kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak.