%12.5 enflasyon+refah payı! SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek zam! Yeni rakamlar zamlı tablo geliyor! Temmuz 2023’te en düşük maaş...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yeni bir maaş zammı açıklanacak. Bu zam oranı 2023 yılının altı ayındaki enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Bu doğrultuda Temmuz ayındaki zam oranı büyük bir merak konusu haline geldi. Öte yandan bankalar tarafından başlatılan promosyon ödemesi kapsamında 8.500-9.000-10.000 TL'ye kadar yapılan ödemelerle ikili kazanç sağlanabilecek.