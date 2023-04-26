ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA 4 AYRI ORAN! Hangi formüller gündemde? Asgari ücret ara zam tahminleri nasıl?
Çalışan çalışmayan milyonları ilgilendiren asgari ücrete geçen yılki gibi bir ara zam gündemde. Temmuz ücretlerine yansıtılması beklenen ara zamda enflasyon oranları dikkate alınırken, refah payı da yansıtılacak. Peki ara zam için hangi formüller var? İşte detayları...
Asgari ücrete ara zam sinyali verilmesi milyonları heyecanlandırdı. Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri alanları da yakından ilgilendiren ara zamda enflasyon belirleyici olacak.
Özellikle bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları dikkate alınırken, bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanacak aylık asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken ele alınacak kriterler arasında yer alacak.
NE ZAMAN BELİRLENECEK?
Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek. Bunun için Haziran sonunda ya da Temmuz ayı başında çalışmalar gerçekleştirilecek.