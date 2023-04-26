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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA 4 AYRI ORAN! Hangi formüller gündemde? Asgari ücret ara zam tahminleri nasıl?

Çalışan çalışmayan milyonları ilgilendiren asgari ücrete geçen yılki gibi bir ara zam gündemde. Temmuz ücretlerine yansıtılması beklenen ara zamda enflasyon oranları dikkate alınırken, refah payı da yansıtılacak. Peki ara zam için hangi formüller var? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
26.04.2023 11:02 - Son Güncelleme: 26.04.2023 11:02
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA 4 AYRI ORAN! Hangi formüller gündemde? Asgari ücret ara zam tahminleri nasıl?

Asgari ücrete ara zam sinyali verilmesi milyonları heyecanlandırdı. Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri alanları da yakından ilgilendiren ara zamda enflasyon belirleyici olacak.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA 4 AYRI ORAN! Hangi formüller gündemde? Asgari ücret ara zam tahminleri nasıl?

Özellikle bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları dikkate alınırken, bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanacak aylık asgari geçim tutarı da yeni ücret belirlenirken ele alınacak kriterler arasında yer alacak.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA 4 AYRI ORAN! Hangi formüller gündemde? Asgari ücret ara zam tahminleri nasıl?

NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek. Bunun için Haziran sonunda ya da Temmuz ayı başında çalışmalar gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA 4 AYRI ORAN! Hangi formüller gündemde? Asgari ücret ara zam tahminleri nasıl?

ENFLASYON ETKİSİ

Ara zamda dikkate alınacak ilk 6 aylık enflasyon verisi merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipuçları veriyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMDA 4 AYRI ORAN! Hangi formüller gündemde? Asgari ücret ara zam tahminleri nasıl?

İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 çıkmıştı. Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı. Buna göre bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 21.43 olarak çıkacak.

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