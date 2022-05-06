Asgari ücrete %69,97 enflasyon zammı gelecek mi? En düşük 995 TL... TEFE TÜFE oranına göre asgari ücrete 2. zam hesabı! %50 seviyesinde...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdiklerini belirten Erdoğan, "İşçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık" dedi.