Serbest tempoyla çalışıp 4.253 TL maaş alabilirsiniz! İŞKUR 2.380 paketleme işçisi arıyor! 81 ilden müracaatlar açıldı! İlkokul mezunu...

81 ilin her yerinden müracaat edebilirsiniz! İŞKUR yüzlerce yeni ilanı yayına verdi! Paketleme işiyle aile ekonomisine katkı yapmak isteyenlerin sayısında da artış görüldü.Paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken serbest çalışma modeliyle istediğiniz saatte çalışarak (şirkete göre değişir) ayda önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ilanlara başvuruları en yakın İŞKUR merkezine giderek yapabilir ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt olup detayları öğrenebilirsiniz.