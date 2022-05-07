Serbest tempoyla çalışıp 4.253 TL maaş alabilirsiniz! İŞKUR 2.380 paketleme işçisi arıyor! 81 ilden müracaatlar açıldı! İlkokul mezunu...
Ev hanımları hane gelirini çoğaltmak amacıyla yapabileceği işlere odaklandı. Bu kapsamda her sene yüz binlerce bireyi iş sahibi yapan İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar takip ediliyor. İlanların arasında da kuşkusuz ilk başta paketleme işi ön plandaki konumunu alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce birey paketleme işlerini araştırıyor. İŞKUR paketleme işiyle serbest çalışma temposuyla belirli saatler arasında çalışıp aylık binlerce TL kazanç elde edebilir. İşte 2022 Mayıs İŞKUR güncel paketleme işi ilanları!
81 ilin her yerinden müracaat edebilirsiniz! İŞKUR yüzlerce yeni ilanı yayına verdi! Paketleme işiyle aile ekonomisine katkı yapmak isteyenlerin sayısında da artış görüldü.Paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken serbest çalışma modeliyle istediğiniz saatte çalışarak (şirkete göre değişir) ayda önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Bu ilanlara başvuruları en yakın İŞKUR merkezine giderek yapabilir ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt olup detayları öğrenebilirsiniz.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor.
Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.