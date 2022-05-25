Asgari ücrete 6 aylık enflasyon kadar zam! Resmen duyuruldu: Maaşlar için 'fark' formülü! Hesap yapıldı! Temmuz ayında 5.997,30 TL...
Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak? sorusu Temmuz ayına yaklaşırken günden güne yoğun olarak araştırılıyor. Asgari ücret zammıyla ilgili yapılan açıklamalar da bu doğrultuda yakından ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar Temmuz ayında ikinci bir zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Konuya ilişkin son olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. MYK Toplantısı sonrası konuşma yapan Çelik'in ''Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz.'' sözleri heyecan yarattı. Öte yandan masada bir çok formül yer alırken özellikle 'Enflasyon farkı' formülü dikkat çekti. İşte detaylar...
Asgari ücrete 6 aylık enflasyon kadar zam! Resmen duyuruldu: Maaşlar için 'fark' formülü! Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her sene belirli tarihlerde toplantılar yapılıyor ve yeni yılda geçerli olan asgari ücret tutarını belirleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.Gündemde şimdi Temmuz'da asgari ücrete ara zam konuşuluyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası 'Asgari ücrete 2. zam olacak mı?' sorusuna ilişkin "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız." açıklamasında bulundu.
Emekli ve memur zam oranının belirleneceği Temmuz ayına az bir süre kala asgari ücretliler zam olacak mı merak ediyor. Öte yandan asgari ücret için 'Enflasyon farkı' formülü belirdi.
ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ
Akşam Gazetesi'nin sitesinde yer alan habere göre; Asgari ücrete Temmuz zammı yapılabilmesi için öncelikle yasal düzenleme gerekiyor. Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam formüllerinden bir tanesi de 'Enflasyon farkı' formülü öne çıktı.
Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi gündeme geldi.