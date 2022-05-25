Asgari ücrete 6 aylık enflasyon kadar zam! Resmen duyuruldu: Maaşlar için 'fark' formülü! Hesap yapıldı! Temmuz ayında 5.997,30 TL...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası 'Asgari ücrete 2. zam olacak mı?' sorusuna ilişkin "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız." açıklamasında bulundu.