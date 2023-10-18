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Marketlerde %20-%50 indirim başladı! Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ve MİGROS indirimli ürünler listesi kataloğu: 18-19-20-21-22 Ekim 2023!

A101, Bim, Şok, Migros ve Tarım Kredi marketler, Türkiye genelindeki mağazalarında büyük indirimlerle müşterilere avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya hazırlanıyor. Hafta başından itibaren başlayan indirim kampanyaları çerçevesinde, birçok ürün uygun fiyatlara satılacak.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu gelişmenin enflasyonist beklentiyi azaltmak için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, konfeksiyon, beyaz eşya ve hizmetler sektörünün de bu çaba ve dayanışma halkasına katılması gerektiğini ifade etti. İşte Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ve MİGROS indirimli ürün katalogları ve bazı örnek ürünler...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 10:20 Güncelleme 18 Ekim 2023, 10:20
Marketlerde %20-%50 indirim başladı! Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ve MİGROS indirimli ürünler listesi kataloğu: 18-19-20-21-22 Ekim 2023! 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele çağrısının ardından, birçok büyük market zinciri, Tarım Kredi, Migros, BİM, A101 ve ŞOK gibi tanınmış markalar dahil olmak üzere, indirimli ürünler kataloglarını güncelledi. Bu hamle, vatandaşların alışverişlerini bütçelerine daha fazla uygun hale getirme fırsatı sunuyor.

Marketlerde %20-%50 indirim başladı! Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ve MİGROS indirimli ürünler listesi kataloğu: 18-19-20-21-22 Ekim 2023! 2

ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor.

ŞOK 18 EKİM 2023 KATALOĞU

Bernardo Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı - 499 TL

Esse 5 Parça Servis Seti - 449 TL

Bernardo 4'lü Kahve Takımı - 219 TL

Paşabahçe Kare Tepsi - 79,95 TL

Paşabahçe Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı - 119 TL

Arzum Teablend Çay Makinesi - 999 TL

Aynalı Tepsi - 199 TL

Marketlerde %20-%50 indirim başladı! Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ve MİGROS indirimli ürünler listesi kataloğu: 18-19-20-21-22 Ekim 2023! 3

Çift Kişilik Fitilli Yorgan - 699 TL

Çift Kişilik Fitilli Battaniye - 399 TL

Kadın Pijama Takımı Düğmeli - 319 TL

Kadın Fitlli Sabahlık Şal Yaka - 299 TL

Dokuma Halı - 799 TL

Ruum Store Çok Amaçlı Dolap 5 Raflı, 6 Bölmeli - 999 TL

Organize - 199 TL

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