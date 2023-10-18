Marketlerde %20-%50 indirim başladı! Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ve MİGROS indirimli ürünler listesi kataloğu: 18-19-20-21-22 Ekim 2023!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele çağrısının ardından, birçok büyük market zinciri, Tarım Kredi, Migros, BİM, A101 ve ŞOK gibi tanınmış markalar dahil olmak üzere, indirimli ürünler kataloglarını güncelledi. Bu hamle, vatandaşların alışverişlerini bütçelerine daha fazla uygun hale getirme fırsatı sunuyor.
ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor.
ŞOK 18 EKİM 2023 KATALOĞU
Bernardo Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı - 499 TL
Esse 5 Parça Servis Seti - 449 TL
Bernardo 4'lü Kahve Takımı - 219 TL
Paşabahçe Kare Tepsi - 79,95 TL
Paşabahçe Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı - 119 TL
Arzum Teablend Çay Makinesi - 999 TL
Aynalı Tepsi - 199 TL
Çift Kişilik Fitilli Yorgan - 699 TL
Çift Kişilik Fitilli Battaniye - 399 TL
Kadın Pijama Takımı Düğmeli - 319 TL
Kadın Fitlli Sabahlık Şal Yaka - 299 TL
Dokuma Halı - 799 TL
Ruum Store Çok Amaçlı Dolap 5 Raflı, 6 Bölmeli - 999 TL
Organize - 199 TL