Marketlerde %20-%50 indirim başladı! Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ve MİGROS indirimli ürünler listesi kataloğu: 18-19-20-21-22 Ekim 2023!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele çağrısının ardından, birçok büyük market zinciri, Tarım Kredi, Migros, BİM, A101 ve ŞOK gibi tanınmış markalar dahil olmak üzere, indirimli ürünler kataloglarını güncelledi. Bu hamle, vatandaşların alışverişlerini bütçelerine daha fazla uygun hale getirme fırsatı sunuyor.