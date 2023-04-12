RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor!

EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor!

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammını merak edip araştırıyor. Ocak ayında yapılan yılın ilk zammı sonrası gözler 2. zam için Temmuz verisine kilitlendi. Şimdiden 3 aylık enflasyon farkı 12,52 olarak kayda geçti. Böylelikle yeni hesaplamalar oluştu. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye intibak artışı gelecek mi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
12.04.2023 08:46 - Son Güncelleme: 12.04.2023 08:46
EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor! %12 EK ZAM NETLEŞTİ! 3 ay sonra...

Temmuz zammı için geri sayım devam ederken enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni hesaplamalar şekillenmeye başladı. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Bu kapsamda geriye sadece 3 veri kaldı. Şimdiden uzmanlar yeni maaş hesaplamasını yaptı. Peki, Temmuzda maaşlar nasıl değişecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor! %12 EK ZAM NETLEŞTİ! 3 ay sonra...

EMEKLİ VE MEMUR 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, enflasyon farkı hesabıyla da 3 aylık memur zammı 10,52 oldu.

EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor! %12 EK ZAM NETLEŞTİ! 3 ay sonra...

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52
3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52

EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor! %12 EK ZAM NETLEŞTİ! 3 ay sonra...

Açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayır enflasyon rakamları sonrası bu zam oranları artacak. Yani bundan sonra enflasyon Temmuz ayına kadar sıfır çıksa bile bu zam oranları kesinleşmiş oldu.

EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor! %12 EK ZAM NETLEŞTİ! 3 ay sonra...

OCAK 2023 DÖNEMİNDE GELİRLER REFAH PAYI İLE ARTTI

Bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak döneminde maaşlara rekor düzeyde refah payı yansıtıldı. Normalde SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı Ocak döneminde yüzde 15,40 olurken bu rakam memur ve memur emeklisi için yüzde 16,48 oldu.

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