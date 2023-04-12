EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor!
Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammını merak edip araştırıyor. Ocak ayında yapılan yılın ilk zammı sonrası gözler 2. zam için Temmuz verisine kilitlendi. Şimdiden 3 aylık enflasyon farkı 12,52 olarak kayda geçti. Böylelikle yeni hesaplamalar oluştu. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye intibak artışı gelecek mi? İşte merak edilenler...
12.04.2023 08:46 - Son Güncelleme: 12.04.2023 08:46
Temmuz zammı için geri sayım devam ederken enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni hesaplamalar şekillenmeye başladı. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Bu kapsamda geriye sadece 3 veri kaldı. Şimdiden uzmanlar yeni maaş hesaplamasını yaptı. Peki, Temmuzda maaşlar nasıl değişecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama haberimizde...
Açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayır enflasyon rakamları sonrası bu zam oranları artacak. Yani bundan sonra enflasyon Temmuz ayına kadar sıfır çıksa bile bu zam oranları kesinleşmiş oldu.