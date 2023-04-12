EYT, SSK, Bağkur emekliye %31 İNTİBAK + 8.551 TL + Memura 13.950 TL! Tüm maaşlar sil baştan yenileniyor!

Temmuz zammı için geri sayım devam ederken enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni hesaplamalar şekillenmeye başladı. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Bu kapsamda geriye sadece 3 veri kaldı. Şimdiden uzmanlar yeni maaş hesaplamasını yaptı. Peki, Temmuzda maaşlar nasıl değişecek? En düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama haberimizde...