Asgari ücrete 3. zam için yeşil ışık! Ocak 2023'te %50 ZAMLA 8.250 TL! İşte yüzdeye göre yeni maaş hesabı: %10, %20, %30, %40...
Asgari ücrete yeni zam için yeşil ışık yakıldı. Yüzde %50 zam geldiği an Ocak 2023'ten itibaren yeni asgari ücret 8.250 TL olacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret açıklamalarında. Peş peşe resmi açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den zam sinyali geldi. Bilgin, ''Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" dedi. Peki asgari ücret %10, %20, %30, %40, %50 zam gelirse yeni maaşlar ne kadar olur? İşte Yüzdeye göre yeni maaş hesabı...
Asgari ücrete Ocak'ta ne kadar zam gelecek sorusu gündemde en sıcak konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında yüzde 30'luk zamla yeni asgari ücret net 5.500 TL oldu. Milyonlarca çalışan için gözler şimdi Ocak ayında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'in asgari ücret açıklaması heyecan yarattı. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelir? Eğer %10 zam gelirse yeni yılda asgari ücret 6.050 TL olur. En yükse %50 ZAMLA ise 8.250 TL olur. Sizler için yüzdeye göre yeni maaş hesabı yaptık! %10, %20, %30, %40...
Temmuz ayında asgari ücret ara zammı, Asgari Ücret Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan yeni asgari ücret 5.500 TL oldu. Buna göre yeni maaşlar yüzde 30 oranında ara zam ile 4 bin 250 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret ek zammı ile ilgili şunları söylemişti:
"Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."
OCAK'TA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI, NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete yeni zammın kapısını araladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
''Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum.''