Asgari ücrete 3. zam için yeşil ışık! Ocak 2023'te %50 ZAMLA 8.250 TL! İşte yüzdeye göre yeni maaş hesabı: %10, %20, %30, %40...

Asgari ücrete Ocak'ta ne kadar zam gelecek sorusu gündemde en sıcak konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında yüzde 30'luk zamla yeni asgari ücret net 5.500 TL oldu. Milyonlarca çalışan için gözler şimdi Ocak ayında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'in asgari ücret açıklaması heyecan yarattı. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelir? Eğer %10 zam gelirse yeni yılda asgari ücret 6.050 TL olur. En yükse %50 ZAMLA ise 8.250 TL olur. Sizler için yüzdeye göre yeni maaş hesabı yaptık! %10, %20, %30, %40...