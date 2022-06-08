Sıra 530 bin sözleşmelide! Hangi haklar gelecek? Masada neler var? İşte tüm detaylar...
Ek gösterge düzenlemesi tamamlandı, şimdi sıra sözleşmelilere ilişkin çalışmalara geldi. Bakan Bilgin 'İlk dosyamız sözleşmeliler' derken, detaylar da belli oluyor...
Kamu çalışanları için geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme metninde yer alan 2 konudan 3600 ek gösterge çözülürken, sıra sözleşmelilerin statü değişikliğiyle ilgili çalışmalara geldi.
Toplu sözleşme metninin 52. Maddesi'nde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer almıştı.
İSTEĞE BAĞLI KADRO
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili, "İlk açacağımız dosya üzerinden detaylandırıp kamuoyuyla paylaşacak hale gelince paylaşacağımız mesele sözleşmeli personel meselesidir. İlk ele alacağımız dosya odur. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Yeni alanlar var. Yeni çalışma biçimleri var. Mesela bilgisayar yazılım mühendisleri gibi. Kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor fakat bu personelin bazı sorunları var. Biz bunlara isteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz" dedi.