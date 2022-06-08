Sıra 530 bin sözleşmelide! Hangi haklar gelecek? Masada neler var? İşte tüm detaylar...

İSTEĞE BAĞLI KADRO

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili, "İlk açacağımız dosya üzerinden detaylandırıp kamuoyuyla paylaşacak hale gelince paylaşacağımız mesele sözleşmeli personel meselesidir. İlk ele alacağımız dosya odur. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Yeni alanlar var. Yeni çalışma biçimleri var. Mesela bilgisayar yazılım mühendisleri gibi. Kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor fakat bu personelin bazı sorunları var. Biz bunlara isteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz" dedi.