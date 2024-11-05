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ASGARİ ÜCRETE 2025 TARİFESİ | Bakan Şimşek açıkladı: %45 zam mı gelecek? İşte yeni hesaplama

2025 yılı için asgari ücret zammının belirlenmesinde geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da enflasyon, asgari ücret artışında belirleyici rol oynayacak. Aralık ayının başında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyetle yeni ücreti masaya yatıracak. Özellikle geçim endeksleri, istihdam oranları ve işverene maliyet gibi unsurlar da bu görüşmelerde ele alınacak.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:53 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:53
ASGARİ ÜCRETE 2025 TARİFESİ | Bakan Şimşek açıkladı: %45 zam mı gelecek? İşte yeni hesaplama

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 25'lik bir zammın enflasyonla uyumlu olacağını ifade etti. Bu öneri, komisyon görüşmelerinde tartışmaların odak noktalarından biri olacak gibi görünüyor. Ancak işçi temsilcileri, enflasyon oranında bir zam yapılmasını talep ediyor ve bu oranın en az yüzde 45'e yakın olması gerektiğini savunuyor.

ASGARİ ÜCRETE 2025 TARİFESİ | Bakan Şimşek açıkladı: %45 zam mı gelecek? İşte yeni hesaplama

Yüzde 25-45 Arasında Artış Oranları Tartışılıyor

Asgari ücretin ne kadar artacağına dair beklentiler farklı oranlar üzerinden şekilleniyor. Yüzde 25 zam, net ücreti 21.253 TL'ye çıkarırken; yüzde 45 zam senaryosunda bu rakamın 24.653 TL olması bekleniyor.r.

ASGARİ ÜCRETE 2025 TARİFESİ | Bakan Şimşek açıkladı: %45 zam mı gelecek? İşte yeni hesaplama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin enflasyon hedefi ile gerçekleşen enflasyon arasında bir orta yol izlenmesini öneriyo

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