ASGARİ ÜCRETE 2025 TARİFESİ | Bakan Şimşek açıkladı: %45 zam mı gelecek? İşte yeni hesaplama

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 25'lik bir zammın enflasyonla uyumlu olacağını ifade etti. Bu öneri, komisyon görüşmelerinde tartışmaların odak noktalarından biri olacak gibi görünüyor. Ancak işçi temsilcileri, enflasyon oranında bir zam yapılmasını talep ediyor ve bu oranın en az yüzde 45'e yakın olması gerektiğini savunuyor.