ASGARİ ÜCRETE 2025 TARİFESİ | Bakan Şimşek açıkladı: %45 zam mı gelecek? İşte yeni hesaplama

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 25'lik bir zammın enflasyonla uyumlu olacağını ifade etti. Bu öneri, komisyon görüşmelerinde tartışmaların odak noktalarından biri olacak gibi görünüyor. Ancak işçi temsilcileri, enflasyon oranında bir zam yapılmasını talep ediyor ve bu oranın en az yüzde 45'e yakın olması gerektiğini savunuyor.
Yüzde 25-45 Arasında Artış Oranları Tartışılıyor
Asgari ücretin ne kadar artacağına dair beklentiler farklı oranlar üzerinden şekilleniyor. Yüzde 25 zam, net ücreti 21.253 TL'ye çıkarırken; yüzde 45 zam senaryosunda bu rakamın 24.653 TL olması bekleniyor.r.