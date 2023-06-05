AİLE DESTEK PAKETİ UZATILDI MI? Temmuz’da bitecekti! Aile Destek yardımı Haziran ayı ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ 2023! Kurban Bayramı ikramiyesi...

Aile destek paketi hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 Haziran ayı ödeme günleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan destek paketinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki Aile Destek Paketi uzatıldı mı, bitti mi, ne zaman bitecek? Aile Destek yardımı Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi?