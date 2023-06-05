AİLE DESTEK PAKETİ UZATILDI MI? Temmuz'da bitecekti! Aile Destek yardımı Haziran ayı ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ 2023! Kurban Bayramı ikramiyesi...
Haziran ayı Aile Destek programı ödemeleri henüz yatmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen söz konusu destekten yararlananlar ve yararlanmak isteyenler internet arama motorlarında bir çok soruya yanıt aramaya başladı. Peki Aİle Destek Paketi uzatıldı mı, bitti mi? İşte Aile Destek yardımı Haziran ayı ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ 2023! Kurban Bayramı ikramiyesi...
Aile destek paketi hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 Haziran ayı ödeme günleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan destek paketinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki Aile Destek Paketi uzatıldı mı, bitti mi, ne zaman bitecek? Aile Destek yardımı Haziran ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek yardımı Haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Öemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK YARDIMI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI
Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.