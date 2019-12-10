3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek göstergeyle maaşlara 23 bin lira zam yapılacak

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri ve son durum oldukça merak ediliyor. 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge geriye dönük işletilebilir mi? 3600 ek gösterge nedir, neden önemli? Bu bağlamda dolgun bir içerik hazırladık. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olan memurların alacağı 3600 ek gösterge sonrası maaşlarda 400 lira ile 500 lira arasında artış olacak. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak araştırması yaklaşık 1.6 milyon emekli ve memurun gündeminde. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

10.12.2019 09:34 - Son Güncelleme: 10.12.2019 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





