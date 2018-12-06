Asgari ücret zammında flaş gelişme! 2019 yılı asgari ücret ne kadar olacak?
2019 yılı yaklaşırken vatandaşlar '2019 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?' sorusunun cevabını arıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilirken asgari ücret zammı sorusuna Bakan Selçuk'tan açıklama geldi. İşte asgari ücret zammıyla ilgili yeni gelişmeler...
Asgari ücret görüşmelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yeni bir açıklama geldi.
Bakan Selçuk, "Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK İŞ) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, iş veren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç temsil ediyor. Toplantıda ayırca çok sayıda işçi ve işveren temsilcisi de yer alıyor.
Aralık ayının sonunda açıklanacak olan 2019 asgari ücret için işçi ve işverenlerle bir araya gelen Bakan Selçuk, tüm sosyal tarafların görüşlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerle sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde alt sınırı daha ideal bir hale getirmeyi hedeflediklerini aktardı.
Asgari ücretin çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koyduğunu anımsatan Selçuk, "Bugün aynı masanın etrafında olan hepimiz aynı gemide yol aldığımızın bilincindeyiz. Bu anlamda sürdürülen üçlü diyalog mekanizması her zaman güçlü bir şekilde işlemiştir. Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek" şeklinde konuştu.