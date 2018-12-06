Asgari ücret zammında flaş gelişme! 2019 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretin çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koyduğunu anımsatan Selçuk, "Bugün aynı masanın etrafında olan hepimiz aynı gemide yol aldığımızın bilincindeyiz. Bu anlamda sürdürülen üçlü diyalog mekanizması her zaman güçlü bir şekilde işlemiştir. Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek" şeklinde konuştu.