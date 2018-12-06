Asgari ücret 2019da ne kadar olacak? AGİ ve asgari ücret zam oranı ne kadar?

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? AGİ ve asgari ücret zam oranı ne kadar?

Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon işçi, gözünü bugün başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek haberlere çevirdi. Milyonlarca işçi asgari ücret ve AGİ'nin 2019'da ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yılki asgari ücret görüşmelerinde bir ilk de yaşanacak. Asgari ücret görüşmelerinde bir asgari ücretli çalışan da yer alacak. Vatandaşlar asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücret Ocak zam oranı belli oldu mu? AGİ 2019'da ne kadar olacak? AGİ 2019 Ocak'ta kaç para olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte asgari ücret ve AGİ ile ilgili son gelişmeler...

6 Aralık 2018 Perşembe, 10:06:45 Güncelleme: 10:36:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





