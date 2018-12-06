Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? AGİ ve asgari ücret zam oranı ne kadar?

Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon işçi, gözünü bugün başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek haberlere çevirdi. Milyonlarca işçi asgari ücret ve AGİ'nin 2019'da ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yılki asgari ücret görüşmelerinde bir ilk de yaşanacak. Asgari ücret görüşmelerinde bir asgari ücretli çalışan da yer alacak. Vatandaşlar asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? Asgari ücret Ocak zam oranı belli oldu mu? AGİ 2019'da ne kadar olacak? AGİ 2019 Ocak'ta kaç para olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte asgari ücret ve AGİ ile ilgili son gelişmeler...

6 Aralık 2018 Perşembe, 10:06:45 Güncelleme: 10:36:42
Asgari ücret 2019da ne kadar olacak? AGİ ve asgari ücret zam oranı ne kadar?

Asgari ücretle çalışan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde ilk toplantı bugün yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti ve zam oranlarını belirleyecek.

Asgari ücret 2019da ne kadar olacak? AGİ ve asgari ücret zam oranı ne kadar?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Asgari ücret 2019da ne kadar olacak? AGİ ve asgari ücret zam oranı ne kadar?

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE BİR İLK
TÜRK-İŞ yaklaşık 6.5 milyon asgari ücretlinin kaderini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilk kez 'üye' olarak katılacak asgari ücretli işçiyi belirledi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ yönetimi, Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik elamanı olarak çalışan 2 çocuklu ve kirada oturan Gülden Görmez isimli kadın işçiyi seçti.

Asgari ücret 2019da ne kadar olacak? AGİ ve asgari ücret zam oranı ne kadar?

HÜKÜMETİ BAKAN SELÇUK TEMSİL EDECEK
Hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil edecek. Selçuk bugün saat 11.00'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açılış konuşmasını yapacak. Toplantıdan önce Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da açıklamalarda bulunacak.

Asgari ücret 2019da ne kadar olacak? AGİ ve asgari ücret zam oranı ne kadar?

ASGARİ ÜCRET 2019'DA NE KADAR OLACAK?
Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay daha önceki açıklamalarında asgari ücretin yılbaşından önce 2 bin lira olması gerektiğini ve yılbaşında da bu tutar üzerinden zam görüşmeleri yapılması gerektiğini açıklamıştı.

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