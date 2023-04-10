Asgari ücret zammı son dakika 2023 gelişmeleri: Ara zam açıklaması! Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, var mı, net ve brüt ne kadar olacak?

Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar sürerken, hükümet tarafından asgari ücrete yapılacak olan ara zam miktarı henüz netleşmedi. Ancak, Başkan Erdoğan'ın daha önceki açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücrete yapılacak zam oranının oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor.