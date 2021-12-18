Asgari ücret tamam sıra emekli maaşına geldi! 2 formül masada: Seyyanen zam ve asgari ücret zammı...

VEKİLLER İLETTİ

Milletvekilleri; bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM'ye gelen Çalışma, Hazine ve Maliye bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara, "Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdi. Onların durumunu da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.



