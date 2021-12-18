Asgari ücret tamam sıra emekli maaşına geldi! 2 formül masada: Seyyanen zam ve asgari ücret zammı...
Asgari ücrete yapılan büyük zammın ardından gözler emekli zammına çevrildi. 2 formül masada: Seyyanen zam ya da asgari ücret kadar artış. Peki, emekli maaşında ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
18.12.2021 07:01
- Son Güncelleme: 18.12.2021 07:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde 'fevkalade' bir artış yapılacak.
Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması planlanıyor.