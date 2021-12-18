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Asgari ücret tamam sıra emekli maaşına geldi! 2 formül masada: Seyyanen zam ve asgari ücret zammı...

Asgari ücrete yapılan büyük zammın ardından gözler emekli zammına çevrildi. 2 formül masada: Seyyanen zam ya da asgari ücret kadar artış. Peki, emekli maaşında ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

Zübeyde Yalçın
18.12.2021 07:01 - Son Güncelleme: 18.12.2021 07:01
Asgari ücret tamam sıra emekli maaşına geldi! 2 formül masada: Seyyanen zam ve asgari ücret zammı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde 'fevkalade' bir artış yapılacak.

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Asgari ücret tamam sıra emekli maaşına geldi! 2 formül masada: Seyyanen zam ve asgari ücret zammı...

Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor.

Asgari ücret tamam sıra emekli maaşına geldi! 2 formül masada: Seyyanen zam ve asgari ücret zammı...

Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması planlanıyor.

Asgari ücret tamam sıra emekli maaşına geldi! 2 formül masada: Seyyanen zam ve asgari ücret zammı...

VEKİLLER İLETTİ
Milletvekilleri; bütçe görüşmeleri nedeniyle TBMM'ye gelen Çalışma, Hazine ve Maliye bakanları başta olmak üzere ilgili bakanlara, "Asgari ücretten sonra emeklilerimiz de büyük bir beklenti içine girdi. Onların durumunu da iyileştirecek bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.

Asgari ücret tamam sıra emekli maaşına geldi! 2 formül masada: Seyyanen zam ve asgari ücret zammı...

Bakanlar ise Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekliler ile ilgili de çalışma yapıldığı bilgisini paylaştı.

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