Evlenecek çiftlere müjde! Yeni yılda zam geliyor! Devletten 16 bin 394 TL destek! Çeyiz hesabı başvuru şartları nelerdir?

Aile kurumuna verilen önem ülkemizde desteklenmeye devam ediyor ve evlenecek olan çiftler bu habere çok sevinecek. Devlet tarafından verilen çeyiz hesabı desteğinin miktarı her şeyde olduğu gibi yeni yılla birlikte zamlanıyor. 12 bin 37 lira olan devlet katkısı üst limiti 16 bin 394 liraya çıkacak ve bunu duyan çiftler bu çeyiz hesabı desteğinden yararlanabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek sıklıkla araştırıyor. Her evlenen çift çeyiz hesabı açabiliyor mu? İşte merak edilen bilgiler!