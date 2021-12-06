Evlenecek çiftlere müjde! Yeni yılda zam geliyor! Devletten 16 bin 394 TL destek! Çeyiz hesabı başvuru şartları nelerdir?
Evlenerek mutlu birlikteliklerini yasallaştırmak isteyenler çeyiz hesabı ile ilgili bilgileri yakından araştırıyor. Yeni yıl sonrasında çeyiz hesabı desteği miktarı da yükselecek ve haberi duyan vatandaşlar oldukça heyecanlandı, hemen detayları araştırmaya başladı. 12 bin 37 lira olan devlet katkısı üst limiti 16 bin 394 lira olacak. Peki çeyiz hesabı açmak isteyenler için başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar!
06.12.2021 07:06
- Son Güncelleme: 06.12.2021 07:06
Aile kurumuna verilen önem ülkemizde desteklenmeye devam ediyor ve evlenecek olan çiftler bu habere çok sevinecek. Devlet tarafından verilen çeyiz hesabı desteğinin miktarı her şeyde olduğu gibi yeni yılla birlikte zamlanıyor. 12 bin 37 lira olan devlet katkısı üst limiti 16 bin 394 liraya çıkacak ve bunu duyan çiftler bu çeyiz hesabı desteğinden yararlanabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek sıklıkla araştırıyor. Her evlenen çift çeyiz hesabı açabiliyor mu? İşte merak edilen bilgiler!