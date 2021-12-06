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Evlenecek çiftlere müjde! Yeni yılda zam geliyor! Devletten 16 bin 394 TL destek! Çeyiz hesabı başvuru şartları nelerdir?

Evlenerek mutlu birlikteliklerini yasallaştırmak isteyenler çeyiz hesabı ile ilgili bilgileri yakından araştırıyor. Yeni yıl sonrasında çeyiz hesabı desteği miktarı da yükselecek ve haberi duyan vatandaşlar oldukça heyecanlandı, hemen detayları araştırmaya başladı. 12 bin 37 lira olan devlet katkısı üst limiti 16 bin 394 lira olacak. Peki çeyiz hesabı açmak isteyenler için başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar!

06.12.2021 07:06 - Son Güncelleme: 06.12.2021 07:06
Evlenecek çiftler yaşadı! Yeni yılla birlikte miktar artıyor! Devlet 16 bin 394 TL veriyor! Çeyiz hesabı başvuru şartları…

Aile kurumuna verilen önem ülkemizde desteklenmeye devam ediyor ve evlenecek olan çiftler bu habere çok sevinecek. Devlet tarafından verilen çeyiz hesabı desteğinin miktarı her şeyde olduğu gibi yeni yılla birlikte zamlanıyor. 12 bin 37 lira olan devlet katkısı üst limiti 16 bin 394 liraya çıkacak ve bunu duyan çiftler bu çeyiz hesabı desteğinden yararlanabilmek için başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek sıklıkla araştırıyor. Her evlenen çift çeyiz hesabı açabiliyor mu? İşte merak edilen bilgiler!

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Evlenecek çiftler yaşadı! Yeni yılla birlikte miktar artıyor! Devlet 16 bin 394 TL veriyor! Çeyiz hesabı başvuru şartları…

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor.

Evlenecek çiftler yaşadı! Yeni yılla birlikte miktar artıyor! Devlet 16 bin 394 TL veriyor! Çeyiz hesabı başvuru şartları…

Halen 12 bin 37 lira olan devlet katkısı üst sınırı önümüzdeki Ocak ayında yüzde 36.2 yeniden değerleme oranının yansıtılmasıyla 16 bin 394 lira 70 kuruşa çıkıyor.

Evlenecek çiftler yaşadı! Yeni yılla birlikte miktar artıyor! Devlet 16 bin 394 TL veriyor! Çeyiz hesabı başvuru şartları…

Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 32 bin 789 bin liralık katkı alabiliyor. İşte çeyiz hesabında yeni yılda hayata geçirilecek yeni tutarlar:

Evlenecek çiftler yaşadı! Yeni yılla birlikte miktar artıyor! Devlet 16 bin 394 TL veriyor! Çeyiz hesabı başvuru şartları…

* Aylık ödemede alt sınır 207,66 liradan 282,83 liraya, üst sınır 2 bin 76 lira 61 kuruştan bin 903 liradan 2 bin 828 lira 34 kuruşa çıkacak.

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