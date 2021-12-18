Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için AGİ korunuyor mu? Meclis’e sunulan asgari ücret teklifinde dikkat çeken 2. madde

MAAŞLAR DÜŞMEYECEK

Tasarının üçüncü maddesinde ise asgari ücretin üzerinde maaş almasına rağmen vergi dilimi nedeniyle yılın son aylarında maaşları düşecek olan çalışanlar için de tedbir alınıyor. Bu çalışanların maaşları vergi dilimi sebebiyle asgari ücretin altına düşerse bu kez Asgari Geçim İndirimi arttırılarak bu fark kapatılacak. Geçtiğimiz yıllarda bu uygulama asgari ücretle çalışanlar için yapılmakta ve onların maaşlarının düşmesi önlenmekteydi.

AGİ HESAPLANACAK

Bu durumda asgari ücretliler vergi ödemedikleri için vergi iadesi de olmayacak. Ancak asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için gelir vergisi devam edeceği için iade sistemi devam edecek. Bu durumda yeni yılla birlikte Asgari Geçim İndirimi rakamları yeniden belirlenecek. Bu durumda bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi 268,31 TL'den 375 lira 30 kuruşa çıkmış oldu. Eşi çalışmayan üç çocuklu bir çalışanın AGİ ödemesi ise 456 lira 13 kuruştan 638 liraya yükselecek. Asgari ücretin netine yüzde 50,5 zam yapılmış ancak brüt ücret vergi kesintileri sebebiyle yüzde 39.9 artışla 5004 lira olmuştu. Bu durumda Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken baz alınacak matrah rakam 5004 lira olacak. bu yüzden de geçen yıla göre artışlar yüzde 39.9 civarında gerçekleşecek.