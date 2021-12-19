TOKİ 231.200 TL'ye ev satışı yapıyor! Ucuza daire ve arsa almak isteyenlere müjde! KDV'den muaf %25 peşinat 60 ay vade imkanı da var!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) onlarca ilde ucuz fiyatlı daire ve arsa kampanyası sürüyor. Geçen hafta itibariyle pek çok dairenin satışı tamamlandı. Bir ilde daire için başvurular sürüyor ve fiyatlar 231.200 TL'den başlıyor. Bu kapsamda Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Genel olarak kampanyanın detaylarına bakıldığında 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlanıyor. Bu fırsatlar uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 301 arsanın satışı sürüyor.