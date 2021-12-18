2022'de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masada 2 formül var
Asgari ücrete yapılan büyük zammın ardından gözler emekli zammına çevrildi. Masada 2 formül var. Düşük maaşlılara seyyanen artış ve zam gündemde. Emekliye enflasyon+ yüzde 25 zam formülü de masada. Peki, 2022'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 zamlı emekli maaşıyla ilgili detaylar.
18.12.2021 07:01
- Son Güncelleme: 18.12.2021 07:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor.
Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.
SEYYANEN ZAM
Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.