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Haberler Ekonomi 2022'de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masada 2 formül var

2022'de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masada 2 formül var

Asgari ücrete yapılan büyük zammın ardından gözler emekli zammına çevrildi. Masada 2 formül var. Düşük maaşlılara seyyanen artış ve zam gündemde. Emekliye enflasyon+ yüzde 25 zam formülü de masada. Peki, 2022'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2022 zamlı emekli maaşıyla ilgili detaylar.

18.12.2021 07:01 - Son Güncelleme: 18.12.2021 07:01
2022’de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masada 2 formül var

Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.

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2022’de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masada 2 formül var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor.

2022’de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masada 2 formül var

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

2022’de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masada 2 formül var

SEYYANEN ZAM
Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.

2022’de emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masada 2 formül var

SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

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