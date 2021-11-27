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Haberler Ekonomi Memur, emekli, doktor, yaşlı...7.2 milyona memur zammı: İşte zam tahminlerine göre yeni maaşlar

Memur, emekli, doktor, yaşlı...7.2 milyona memur zammı: İşte zam tahminlerine göre yeni maaşlar

Ocak'ta milyonlarca memur ve memur emeklisinin kazancı artacak. Bu; yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kişinin gelirine yansıyacak. TAKVİM, zam tahminlerine göre yeni maaşları hesapladı...

Çığıl Ön Yener
27.11.2021 06:57 - Son Güncelleme: 27.11.2021 06:58
Memur, emekli, doktor, yaşlı...7.2 milyona memur zammı: İşte zam tahminlerine göre yeni maaşlar

Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Ocak zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Memur, emekli, doktor, yaşlı...7.2 milyona memur zammı: İşte zam tahminlerine göre yeni maaşlar

Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini zam oranının yüzde 11.17 (yüzde 5 zam + yüzde 6.17 fark) olabileceğini ortaya koydu.

Memur, emekli, doktor, yaşlı...7.2 milyona memur zammı: İşte zam tahminlerine göre yeni maaşlar

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmine göre ise zam oranı yüzde 12.01 (yüzde 5 zam + yüzde 7.01 fark) olabilecek.

Memur, emekli, doktor, yaşlı...7.2 milyona memur zammı: İşte zam tahminlerine göre yeni maaşlar

KİM, NE ALACAK?
MEMUR: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı yüzde 11.17 zam tahminine göre 4 bin 814, yüzde 12.01 artış tahminine göre de 4 bin 850 liraya yükselecek.

Memur, emekli, doktor, yaşlı...7.2 milyona memur zammı: İşte zam tahminlerine göre yeni maaşlar

Aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 654,20 ya da 659,15 lira olacak. Ayrıca sendika üyesi memurların toplu sözleşme ikramiyesi aylık 134,84 liradan 400 liraya yükselecek.

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