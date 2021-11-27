Memur, emekli, doktor, yaşlı...7.2 milyona memur zammı: İşte zam tahminlerine göre yeni maaşlar
Ocak'ta milyonlarca memur ve memur emeklisinin kazancı artacak. Bu; yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kişinin gelirine yansıyacak. TAKVİM, zam tahminlerine göre yeni maaşları hesapladı...
Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini zam oranının yüzde 11.17 (yüzde 5 zam + yüzde 6.17 fark) olabileceğini ortaya koydu.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmine göre ise zam oranı yüzde 12.01 (yüzde 5 zam + yüzde 7.01 fark) olabilecek.
KİM, NE ALACAK?
■ MEMUR: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı yüzde 11.17 zam tahminine göre 4 bin 814, yüzde 12.01 artış tahminine göre de 4 bin 850 liraya yükselecek.
Aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 654,20 ya da 659,15 lira olacak. Ayrıca sendika üyesi memurların toplu sözleşme ikramiyesi aylık 134,84 liradan 400 liraya yükselecek.