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Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek! Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında sırada 2022 yılında verilecek emekli ikramiyesi zamları var. Özellikle yeni yılla birlikte artan masraflar ve uygulanan yeni zam tarifleri vatandaşların emekli ikramiyelerinde de zam beklentisini ortaya çıkardı. Tüm emeklilerinin iki bayram öncesinde yararlanabildiği ikramiye ödemelerinde 3 yeni formülün daha gündeme geldiği aktarıldı. Söz konusu formüllerden birinin uygulanmaya konması halinde emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinde de ciddi zam olması bekleniyor. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar?

takvim.com.tr
23.02.2022 15:24 - Son Güncelleme: 23.02.2022 15:24
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek! Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi

Enflasyon Oranında Zam Yapılabilir

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için gündemde 3 yeni formül yer aldığı ifade ediliyor. Bu formüllerden ilkinin ise söz konusu ikramiyeler için en az enflasyon oranında bir zam yapılması yönünde.

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Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek! Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi

Şayet enflasyon oranında zam yapılması halinde bayram ikramiyesi ödemelerinde 1.496 lira seviyesinin görülmesi mümkündür. Yıllık enflasyona göre yapılacak olası bir zamma göre %36,08 olarak 2021 yılı için gerçekleşen enflasyon rakamlarının ikramiyelere çok büyük bir etkisi olmayacak.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek! Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi

İlk formüle göre enflasyon oranında yapılacak bir zam neticesinden emeklilerin 2022 yılında toplamda 2 bin 993 lira 76 kuruş ek ödeme alması sağlanacak. 1.496 TL olarak hesaplanan rakamın ayrıca bin 500 liraya tamamlanması da mümkün görülüyor.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek! Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi

Yüzde 36,2'lik Yeniden Değerleme Oranı Dikkate Alınabilir

Emekli bayram ikramiyelerinde yapılacak zamlar için öne çıkan ikinci formül ise yeniden değerleme oranına göre söz konusu ücretin de artırılması yönünde.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek! Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi

Bu yıl için yeniden değerleme oranının %36,2 olarak belirlenmesinin ardından söz konusu seviyede bir artış yaşanabileceği aktarılıyor. İkinci formülde öne çıkan bu detay emekliler için verilen ikramiye oranlarının enflasyon formülüne göre daha yüksek zam yapılmasını sağlayacak.

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