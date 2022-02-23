Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında yüzler yine gülecek! Zamlı ikramiyeler için 3 yeni formül müjdesi
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında yapılan zamlar sonrasında sırada 2022 yılında verilecek emekli ikramiyesi zamları var. Özellikle yeni yılla birlikte artan masraflar ve uygulanan yeni zam tarifleri vatandaşların emekli ikramiyelerinde de zam beklentisini ortaya çıkardı. Tüm emeklilerinin iki bayram öncesinde yararlanabildiği ikramiye ödemelerinde 3 yeni formülün daha gündeme geldiği aktarıldı. Söz konusu formüllerden birinin uygulanmaya konması halinde emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinde de ciddi zam olması bekleniyor. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar?
23.02.2022 15:24 - Son Güncelleme: 23.02.2022 15:24