ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?

Çalışanların en önemli güvencesi olan tazminatta hesaplamalar Ocak ayıyla birlikte değişiyor. Yeni yılın ilk ayında artacak maaşlar hem kıdem hem ihbar tazminatına yansıyacak. Asgari ücrette yapılacak artış en düşük tutara yansırken; memur zammı da kıdem tazminatında tavanı yükseltecek.

Örneğin; 10 yıl çalışması olan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı 198 bin 506 liradan 258 bin 81, ihbar tazminatı (8 haftalık) 31 bin 453 liradan 40 bin 893 liraya çıkarak yaklaşık 70 bin lira artacak. İşte merak edilen soruların yanıtları...