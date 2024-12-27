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ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?

Çalışanlara işten ayrılırken ödenen kıdem ve ihbar tazminatında tutarlar yeni yılla birlikte artacak. 10 yıl çalışan asgari ücretlinin kıdem tazminatında 59 bin 574, ihbar tazminatında 9 bin 440 lira artış olacak. Kıdem tavanını ise memur zammı gösterecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?

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    Çalışanların en önemli güvencesi olan tazminatta hesaplamalar Ocak ayıyla birlikte değişiyor. Yeni yılın ilk ayında artacak maaşlar hem kıdem hem ihbar tazminatına yansıyacak. Asgari ücrette yapılacak artış en düşük tutara yansırken; memur zammı da kıdem tazminatında tavanı yükseltecek.

    Örneğin; 10 yıl çalışması olan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı 198 bin 506 liradan 258 bin 81, ihbar tazminatı (8 haftalık) 31 bin 453 liradan 40 bin 893 liraya çıkarak yaklaşık 70 bin lira artacak. İşte merak edilen soruların yanıtları...

    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (AA)ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (AA)

    KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
    Çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete, yıl içinde alınan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak hesap yapılıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.

    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (Takvim.com.tr)ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (Takvim.com.tr)

    NE KADAR ARTACAK?
    1 Ocak itibariyle artacak maaşlar tazminata yansıyacak. Halen işten ayrılan asgari ücretlilere her yıl için 20 bin 2 lira üzerinden tazminat ödenirken, bu tutar 26 bin 5 lira 50 kuruşa çıkacak.

    Damga vergisi kesilmiş tutar da 19 bin 850 lira 68 kuruştan 25 bin 808 lira 12 kuruşa yükselecek. Her yıl için 5 bin 957 lira artış yaşanacak. 5 yıl çalışan asgari ücretliye 99 bin 253 lira yerine 29 bin 787 lira artışla 129 bin 40, 10 yıl çalışana 198 bin 506 lira yerine 59 bin 574 lira artışla 258 bin 81 lira ödenecek. Maaşa göre tutar daha da yükselecek.

    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (AA)ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (AA)

    MEMUR ZAMMI NE GETİRECEK?
    Memur maaş katsayısında yapılacak artış Ocak ayında kıdem tavanını yükseltecek. Halen 41 bin 828 lira olan tavan, memur zammı yüzde 12 çıkarsa 46 bin 847, yüzde 13 olursa yüzde 47 bin 266 lirayı bulacak. Şimdi çalışanlara her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en çok 41 bin 510 lira tazminat ödenirken, bu oranlara göre bu tutar 46 bin 492-46 bin 907 liraya ulaşacak.

    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (AA)ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (AA)

    İHBAR TAZMİNATI NASIL DEĞİŞECEK?
    İş Kanunu'na göre; ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ocak ayında artacak maaşlar ihbar tazminatını da yükseltecek.

    Örneğin; asgari ücretlilerin ihbar tazminatında 2 haftalık tutar 7 bin 863 liradan 2 bin 360 lira artışla 10 bin 223 liraya, 4 haftalık tutar 4 bin 720 lira artışla 15 bin 726 liradan 20 bin 446 liraya, 6 haftalık tutar 7 bin 80 lira artışla 23 bin 590 liradan 30 bin 670 liraya, 8 haftalık tutar ise 9 bin 440 lira artışla 31 bin 453 liradan 40 bin 893 liraya yükselecek. Tazminat tutarı maaşa göre yükselecek.

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