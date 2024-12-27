ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (AA)
MEMUR ZAMMI NE GETİRECEK?
Memur maaş katsayısında yapılacak artış Ocak ayında kıdem tavanını yükseltecek. Halen 41 bin 828 lira olan tavan, memur zammı yüzde 12 çıkarsa 46 bin 847, yüzde 13 olursa yüzde 47 bin 266 lirayı bulacak. Şimdi çalışanlara her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak en çok 41 bin 510 lira tazminat ödenirken, bu oranlara göre bu tutar 46 bin 492-46 bin 907 liraya ulaşacak.
ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek? (AA)
İHBAR TAZMİNATI NASIL DEĞİŞECEK?
İş Kanunu'na göre; ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ocak ayında artacak maaşlar ihbar tazminatını da yükseltecek.
Örneğin; asgari ücretlilerin ihbar tazminatında 2 haftalık tutar 7 bin 863 liradan 2 bin 360 lira artışla 10 bin 223 liraya, 4 haftalık tutar 4 bin 720 lira artışla 15 bin 726 liradan 20 bin 446 liraya, 6 haftalık tutar 7 bin 80 lira artışla 23 bin 590 liradan 30 bin 670 liraya, 8 haftalık tutar ise 9 bin 440 lira artışla 31 bin 453 liradan 40 bin 893 liraya yükselecek. Tazminat tutarı maaşa göre yükselecek.
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