Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Asgari ücrete %40 EK ZAM! 11.908 TL ara zam hesabı netleşti! 11.000 TL + 2.000 TL...

Asgari ücret için gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekliye yapılan ikramiye ve taban maaş zammı sonrası gözler asgari ücretliye çevrildi. Bu kapsamda asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan bayram ikramiyesi beklentisi de oluştu. Peki, Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Asgari ücret maaş zammı kaç TL olacak? İşte merak edilenler...