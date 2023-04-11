Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Asgari ücrete %40 EK ZAM! 11.908 TL ara zam hesabı netleşti! 11.000 TL + 2.000 TL...
Asgari ücret maaşları ve ikramiye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Asgari ücrete ek zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Konu hakkında kritik açıklama Başkan Erdoğan tarafından geldi. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamayla %40 ek zam olacağı iddia edildi. Böylelikle ücretler 11.908 TL'ye yükselecek. İşte detaylar...
Asgari ücret için gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekliye yapılan ikramiye ve taban maaş zammı sonrası gözler asgari ücretliye çevrildi. Bu kapsamda asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan bayram ikramiyesi beklentisi de oluştu. Peki, Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı? Asgari ücret maaş zammı kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM ALACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.
NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK
Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.
Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.