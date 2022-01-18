Asgari ücret emekli memur maaşı yenilendi! 84 milyonun yeni maaşları virgülü virgülüne hesaplandı! İşte en az 1.428 TL artışla yeni maaşlar...
Emekli, memur, asgari ücretli zamlı maaşlarını almaya başladı. Ocak ayının ortalarından itibaren emekli ve memur maaşları hesaplara yatırılıyor. Bu yıl asgari ücret tutarı 2.825 TL'den 4.253 TL'ye yükseldi. Böylece maaşlarda yüzde 50 üzeri bir artış yaşandı. Öte yandan 1.500 TL olan emekli maaşları 2.500 TL oldu. Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını ayın ortalarından itibaren almaya başladı. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere iki de bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. takvim.com.tr olarak milyonlarca vatandaşın alacağı yeni maaşları virgülü virgülüne sizler için hesapladık. İşte milyonların alacağı yeni maaşlar...
18.01.2022 23:15
- Son Güncelleme: 18.01.2022 23:15
Asgari ücret emekli memur maaşı yenilendi! 84 milyonun yeni maaşları virgülü virgülüne hesaplandı! İşte en az 1.428 TL artışla yeni maaşlar... 84 milyon vatandaşı ilgilendiren maaş zamları Aralık ayı sonlarında ve Ocak ayının ilk günlerinde belli oldu. En düşük emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkarıldı. Bu kapsamda aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklinin maaşlarında artış yaşandı. Yeni düzenlemeye göre 2 bin 500 liranın altında hiçbir emekli maaş almayacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 üzeri artışla tutar 2.825 TL'den 4.253 TL'ye yükseldi.
NASIL YANSIDI?
En düşük emekli aylığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle 2 bin 500 liraya yükseltildi.