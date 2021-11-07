Gelir İdaresi Başkanlığı 13 ilde 750 memur alımı yapıyor! En az KPSS 70 puan şartı aranacak! İşte GİB personel alımı kadro dağılımı ve şartlar! Gelir İdaresi Başkanlığı tarafıdnan 750 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Çeşitli illerde yapılacak personel alımı hakkında adaylar bilgi sahibi olmak istiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı ilanda, "Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebileceklerdir." ifadelerine yer verdi. Peki, GİB 750 personel alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm merak edilenler!