Gelir İdaresi Başkanlığı 13 ilde 750 memur alımı yapıyor! En az KPSS 70 puan şartı aranacak! İşte GİB personel alımı kadro dağılımı ve şartlar!
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından personel alımı yayınlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendirilmek üzere 750 kişilik istihdam sağlanacağı duyuruldu. Adaylardan en az 70 KPSS puan şartı aradığını duyuran Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı ilanda, "Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebileceklerdir." ifadelerine yer verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Peki, GİB 750 personel alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm merak edilenler!
Gelir İdaresi Başkanlığı 13 ilde 750 memur alımı yapıyor! En az KPSS 70 puan şartı aranacak! İşte GİB personel alımı kadro dağılımı ve şartlar! Gelir İdaresi Başkanlığı tarafıdnan 750 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Çeşitli illerde yapılacak personel alımı hakkında adaylar bilgi sahibi olmak istiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı ilanda, "Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebileceklerdir." ifadelerine yer verdi. Peki, GİB 750 personel alımı başvuru şartları nedir? İşte tüm merak edilenler!
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.
Adaylar http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle başvurularını kolaylıkla tamamlayabilecek.