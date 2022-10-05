İslam Memiş uyardı! " Zengin edecek..." Ekim ayında doları unutun! Ona yatıran kazanacak! Dolar, euro, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın ve dolar birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Son günlerde toparlanma aşamasına geçen gram altın bir günde 15 lira birden yükseldi ve 1000 liranın üstünü gördü. Gram altın 1.013 liradan alıcı buluyor. İşte İslam Memiş altın yorumu ve konu hakında tüm merak edilenler...