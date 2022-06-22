TOGG 43 pozisyona yeni eleman arıyor! İşte Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un şartları

Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı için aranan şartlar ise şöyle:

"İşletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya diğer mühendislik programlarından mezun olmak. Sigorta sektöründe iş analizliyi, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda en az 3 yıl deneyim. Veri odaklı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret sektöründe bilgi sahibi olmak. İleri düzeyde İngilizce."TOGG'un yeni eleman ilanının haricinde ise aradığı pozisyonlar ise şu şekilde sıralanıyor: