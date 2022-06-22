TOGG 43 pozisyona yeni eleman arıyor! İşte Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un şartları
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG, 43 pozisyon için yeni eleman arıyor. İnşası devam eden Gemlik'teki fabrikada çalışmalar sona yaklaşırken üretimde görevlendirilecek yeni çalışma arkadaşları için şartlar da belli oldu. İşte detaylar...
TOGG'un en güncel ilanlarından bir tanesi, elektrik elektronik sistem mühendisi olurken, bu pozisyonun şirketin Gebze'deki fabrikasında çalışacağı belirtildi. Diğer yeni ilanda ise sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı oldu. Elektrik elektronik sistem mühendisi için aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:
"Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği programlarından mezun olmak. Elektrik elektronik sistem mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyim. Otomotiv sistem mühendisliği deneyimi. ISO 26262 uygulamalarına aşina olmak. Dijital video işleme işinden anlamak. CAN, Ethernet, LIN, RF / BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, ÜDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD / CAE uygulamalarına aşinalık. İleri düzeyde İngilizce."
Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı için aranan şartlar ise şöyle:
"İşletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya diğer mühendislik programlarından mezun olmak. Sigorta sektöründe iş analizliyi, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda en az 3 yıl deneyim. Veri odaklı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret sektöründe bilgi sahibi olmak. İleri düzeyde İngilizce."TOGG'un yeni eleman ilanının haricinde ise aradığı pozisyonlar ise şu şekilde sıralanıyor: