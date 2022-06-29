Asgari ücret 5.898 TL olacak! Geriye 1 veri kaldı: 5 aylık TÜFE formülüyle %38 artış yaşanacak! Evli-bekar-1,2,3,4 çocuklu net brüt ücret tablosu!

Son dakika haberi! İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. Asgari ücrete ara zam için heyecanla beklenen toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Çalışanları enflasyon karşısında korumak görevimizdir. Çalışmalarımızın yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum." dedi. Asgari ücret masasına hangi formüller gelecek? Asgari ücrete yüzde 50.5'lik artıştan sonra ek zam ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...