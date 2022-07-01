Yaşa takılanlara emeklilik yolu açılıyor! EYT’de 20-25 yıl formülü! Tek bir şartı taşımak yetiyor! Süreyi 2-3 yıl düşürerek...

Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili de "Bir diğer önemli görüşmede 3600 ek gösterge düzenlemesi. Tatile girmeden önce belli olacak. Türk kamu çalışanları ve emekliler açısından devrim niteliğinde bir çalışma. Aktüel gelirleri yansıması sınırlı ama emeklilikte önemli bir yansıması var. Türkiye tarihinde böyle bir çalışma yok. 5 buçuk milyon çalışanı kapsıyor. Çok ciddi bir maliyeti de var. Türkiye de bu maliyeti üstlendi. Bunları çok detaylı çalıştık, ortaya koyduk" diye konuştu.