Yaşa takılanlara emeklilik yolu açılıyor! EYT'de 20-25 yıl formülü! Tek bir şartı taşımak yetiyor! Süreyi 2-3 yıl düşürerek...
Asgari ücret zammında sona gelinirken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika flaş EYT açıklaması geldi. Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." dedi. EYT ile ilgili farklı formüller masada yer alıyor. İşte 3600 GÜN FORMÜLÜ, PRİM VE SÜRENİN TAMAMLANMASI, 20-25 YIL KRİTERİ, AVRUPA MODELİ, YAŞ SINIRI, SÜRE DÜŞÜRME hakkında bilgiler...
EYT SON DAKİKA HABERLERİ| EYT çıkar mı, ne zaman çıkacak? soruları gündemde yer alırken gelişmeler de yakından takip ediliyor. Temmuz ayıyla birlikte bir çok gelişme de ardı sıra yaşanmaya başlandı. Asgari ücret bu ay itibariyle 5.500 TL olarak verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yaptıklarını duyurdu. Milyonlarca vatandaşı sevindiren haber sonrası bu kez ikinci bir açıklama EYT hakkında geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konuştu. İşte detaylar...
1 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiriyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsayan EYT düzenlemesinde çalışmalar devam ediyor. Emekli olmak için yaşı bekleyenlere yönelik hazırlıklar son sürat devam ederken Bakan Bilgin, katıldığı canlı yayında "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili de "Bir diğer önemli görüşmede 3600 ek gösterge düzenlemesi. Tatile girmeden önce belli olacak. Türk kamu çalışanları ve emekliler açısından devrim niteliğinde bir çalışma. Aktüel gelirleri yansıması sınırlı ama emeklilikte önemli bir yansıması var. Türkiye tarihinde böyle bir çalışma yok. 5 buçuk milyon çalışanı kapsıyor. Çok ciddi bir maliyeti de var. Türkiye de bu maliyeti üstlendi. Bunları çok detaylı çalıştık, ortaya koyduk" diye konuştu.
3600 GÜN FORMÜLÜ
Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan şartlar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemede, 3600 günle emeklilikte de yaş şartı aranmayabilir. Bu durumda 3600 günü olan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir.