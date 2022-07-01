Hafta sonu geldi A101 2 Temmuz güncel aktüel kataloğu yayımlandı! A101’de bu hafta sonu neler var? 4 tanesi 36 TL! İNDİRİMLİ ürünler tam liste...

A101'de bu hafta sonu neler var? sorusuna karşılık güncel katalog yayımlandı. Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar zincir marketlerde alışverişe başladı. Bu noktada A101 marketlerinde bu hafta sonu hangi ürünlerin indirimde olduğu merak ediliyor. A101 aktüel ürünler kataloğu güncel haliyle haberimizde! Temmuz ayı geldi A101 kampanyasını duyurdu. Gıda ve elektronik ürünlerde dev indirimler uygulandı. İşte indirimli ürünlerin tamamı...