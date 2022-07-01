Hafta sonu geldi A101 2 Temmuz güncel aktüel kataloğu yayımlandı! A101'de bu hafta sonu neler var? 4 tanesi 36 TL! İNDİRİMLİ ürünler tam liste...
A101 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta sonu 4'lü Palmolive duş jeli 89,95 yerine 36,50'e satılıyor. 1 litrelik Miss bulaşık deterjanı da %22 indirimle 13,95'e raflardaki yerini aldı. Kahve severler için de 200 gram Keyfe Dibek kahvesi 14,95 TL'ye düştü. Haftanın Yıldızlı ürünlerinin yanı sıra Aldın Aldın kataloğunda da bir çok çeşit indirimli ürün yer alıyor. Elektronik aletlerin yer aldığı katalogda plazma, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kulaklık, saat, telefon yer alıyor. İşte güncel 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğu tam liste...
01.07.2022 23:40 - Son Güncelleme: 01.07.2022 23:40
A101'de bu hafta sonu neler var? sorusuna karşılık güncel katalog yayımlandı. Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar zincir marketlerde alışverişe başladı. Bu noktada A101 marketlerinde bu hafta sonu hangi ürünlerin indirimde olduğu merak ediliyor. A101 aktüel ürünler kataloğu güncel haliyle haberimizde! Temmuz ayı geldi A101 kampanyasını duyurdu. Gıda ve elektronik ürünlerde dev indirimler uygulandı. İşte indirimli ürünlerin tamamı...