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Emekliye %30'luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur'luya 2025'te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, emekli ve memur 2025 yılı zamlı maaşlarını merakla bekliyor. Geçim koşullarını doğrudan etkileyen bu artış yalnızca asgari ücretle çalışanları değil emekliler ve kamu görevlilerini de yakından ilgilendiriyor. 2025 asgari ücret zammı yüzde 30'luk artış ile 22 bin 104 TL'ye yükseldi. Peki yeni asgari ücret rakamları emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 07:11
Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Asgari ücretle çalışanların ardından emekliler ve memurlar da 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Özellikle asgari ücrette yapılacak artış, emekliler için de önemli bir referans noktası haline geldi. İşte asgari ücret zammının emekliler üzerindeki etkilerine dair öne çıkan detaylar.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Ödenecek?

22.104 TL'lik zamlı asgari ücret 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu doğrultuda yeni ücretler Ocak ayının ilk maaş döneminde hesaplara yatacak.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Zam Oranları Birbirine Yaklaşıyor

Asgari ücrete yapılacak yıllık artış oranları, emekli ve memur maaş zamlarına giderek daha yakın hale geliyor. Emekli maaşlarına 6 ayda bir yapılan artışlar genellikle enflasyon farkına dayansa da, son yıllarda bu oranların asgari ücretle daha uyumlu hale getirildiği gözlemleniyor. Bu durum emeklilerin ekonomik koşullara karşı daha fazla desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

2025 asgari ücreti için yüzde 30 zam yapıldı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zammın üzerinde bir seviyeye işaret ediyor. Bu artış düşük maaşlı emekliler için asgari ücret seviyesine daha yakın bir düzenleme yapılmasını gündeme getirebilir.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

REFAH PAYI İÇİN İKİ FORMÜL

Enflasyon tahminlerine göre zam oranının memur emeklilerinde yüzde 12-13, SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 16-17 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenirken; bu oranlar eğer refah payı uygulanırsa daha da yükselecek.

Refah payı için de iki formül bulunuyor. İlki tüm emeklilere aynı oranda refah payı verilmesi. Bu formüle göre örneğin tüm emeklilere 5 puan ya da 8 puan gibi bir refah payı uygulanabilecek. İkinci formüle göre de refah payı ile tüm emeklilerin zam oranı eşitlenebilecek.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı refah payı ile yüzde 20'ye veya 25'e yükseltilebilecek. Bu formülde memur emeklileri ile SSK ve Bağ- Kur emeklilerine farklı oranda refah payı verilmiş olacak. Emekliler kök aylıklara yansıtılacak Ocak artışının yanı sıra bir zammı da ek ödemelerinde alacak.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Her ay verilen kök aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemelerin tutarı, Ocak'ta yeni kök aylıklardan hesap yapılacağı için yükselecek.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için belirlenen sınır da Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla yükselecek.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

TABAN AYLIK MASADA
Emekliler için artışlar kök aylıklar ve ek ödemelerle sınırlı kalmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın artırılması gündemde. Halen 12 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin yükseltilmesi konusu karara bağlanacak. Burada tahminler ağırlıklı olarak 14 bin-15 bin lira seviyelerine işaret ediyor.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

MEMUR TARİFESİ
Memur emeklilerinde üçüncü zam ise doktorlarda olacak. Memur emeklilerinden doktorlar ilave bir artış daha alacak.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Emekli Sandığı kapsamındaki doktorlardan uzman olmayanların 18 bin 155, uzmanların 23 bin 602 lira olan ilave ödemeleri, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

SSK VE BAĞ-KUR:
- Kök aylığa enflasyon zammı + refah payı
- Yeni kök aylık üzerinden yüzde 4-5 ek ödeme
- Taban aylık zammı

Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

MEMUR EMEKLİLERİ:
- Kök aylığa toplu sözleşme zammı + refah payı
- Yeni kök aylık üzerinden yüzde 4 ek ödeme
- Doktorlara ilave ödeme zammı