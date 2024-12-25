Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Asgari ücretle çalışanların ardından emekliler ve memurlar da 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Özellikle asgari ücrette yapılacak artış, emekliler için de önemli bir referans noktası haline geldi. İşte asgari ücret zammının emekliler üzerindeki etkilerine dair öne çıkan detaylar.
Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Ödenecek?
22.104 TL'lik zamlı asgari ücret 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu doğrultuda yeni ücretler Ocak ayının ilk maaş döneminde hesaplara yatacak.
Zam Oranları Birbirine Yaklaşıyor
Asgari ücrete yapılacak yıllık artış oranları, emekli ve memur maaş zamlarına giderek daha yakın hale geliyor. Emekli maaşlarına 6 ayda bir yapılan artışlar genellikle enflasyon farkına dayansa da, son yıllarda bu oranların asgari ücretle daha uyumlu hale getirildiği gözlemleniyor. Bu durum emeklilerin ekonomik koşullara karşı daha fazla desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
2025 asgari ücreti için yüzde 30 zam yapıldı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zammın üzerinde bir seviyeye işaret ediyor. Bu artış düşük maaşlı emekliler için asgari ücret seviyesine daha yakın bir düzenleme yapılmasını gündeme getirebilir.
REFAH PAYI İÇİN İKİ FORMÜL
Enflasyon tahminlerine göre zam oranının memur emeklilerinde yüzde 12-13, SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 16-17 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenirken; bu oranlar eğer refah payı uygulanırsa daha da yükselecek.
Refah payı için de iki formül bulunuyor. İlki tüm emeklilere aynı oranda refah payı verilmesi. Bu formüle göre örneğin tüm emeklilere 5 puan ya da 8 puan gibi bir refah payı uygulanabilecek. İkinci formüle göre de refah payı ile tüm emeklilerin zam oranı eşitlenebilecek.
Örneğin; tüm emeklilerin zam oranı refah payı ile yüzde 20'ye veya 25'e yükseltilebilecek. Bu formülde memur emeklileri ile SSK ve Bağ- Kur emeklilerine farklı oranda refah payı verilmiş olacak. Emekliler kök aylıklara yansıtılacak Ocak artışının yanı sıra bir zammı da ek ödemelerinde alacak.
Her ay verilen kök aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemelerin tutarı, Ocak'ta yeni kök aylıklardan hesap yapılacağı için yükselecek.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için belirlenen sınır da Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla yükselecek.
TABAN AYLIK MASADA
Emekliler için artışlar kök aylıklar ve ek ödemelerle sınırlı kalmayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın artırılması gündemde. Halen 12 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin yükseltilmesi konusu karara bağlanacak. Burada tahminler ağırlıklı olarak 14 bin-15 bin lira seviyelerine işaret ediyor.
MEMUR TARİFESİ
Memur emeklilerinde üçüncü zam ise doktorlarda olacak. Memur emeklilerinden doktorlar ilave bir artış daha alacak.
Emekli Sandığı kapsamındaki doktorlardan uzman olmayanların 18 bin 155, uzmanların 23 bin 602 lira olan ilave ödemeleri, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR:
- Kök aylığa enflasyon zammı + refah payı
- Yeni kök aylık üzerinden yüzde 4-5 ek ödeme
- Taban aylık zammı
MEMUR EMEKLİLERİ:
- Kök aylığa toplu sözleşme zammı + refah payı
- Yeni kök aylık üzerinden yüzde 4 ek ödeme
- Doktorlara ilave ödeme zammı