Emekliye %30’luk asgari ücret zammı ayarı! SSK, Bağ-Kur’luya 2025’te 8 puan refah payı hesabı tamam! SGK 1999-2000 öncesi...

Asgari ücretle çalışanların ardından emekliler ve memurlar da 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Özellikle asgari ücrette yapılacak artış, emekliler için de önemli bir referans noktası haline geldi. İşte asgari ücret zammının emekliler üzerindeki etkilerine dair öne çıkan detaylar.

Asgari ücrete yapılacak yıllık artış oranları, emekli ve memur maaş zamlarına giderek daha yakın hale geliyor. Emekli maaşlarına 6 ayda bir yapılan artışlar genellikle enflasyon farkına dayansa da, son yıllarda bu oranların asgari ücretle daha uyumlu hale getirildiği gözlemleniyor. Bu durum emeklilerin ekonomik koşullara karşı daha fazla desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

2025 asgari ücreti için yüzde 30 zam yapıldı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zammın üzerinde bir seviyeye işaret ediyor. Bu artış düşük maaşlı emekliler için asgari ücret seviyesine daha yakın bir düzenleme yapılmasını gündeme getirebilir.

REFAH PAYI İÇİN İKİ FORMÜL



Enflasyon tahminlerine göre zam oranının memur emeklilerinde yüzde 12-13, SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 16-17 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenirken; bu oranlar eğer refah payı uygulanırsa daha da yükselecek.

Refah payı için de iki formül bulunuyor. İlki tüm emeklilere aynı oranda refah payı verilmesi. Bu formüle göre örneğin tüm emeklilere 5 puan ya da 8 puan gibi bir refah payı uygulanabilecek. İkinci formüle göre de refah payı ile tüm emeklilerin zam oranı eşitlenebilecek.