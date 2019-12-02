Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak? Asgari ücret mesaisi bugün başlıyor
Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri 2020'de geçerli olacak asgari ücret tutarı için talep ve görüşlerini sunacak.
02.12.2019 07:17
- Son Güncelleme: 02.12.2019 07:17
7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.?
İŞÇİ TARAFI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor.
Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.