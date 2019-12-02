Asgari ücret 2020'de kaç lira olacak? Asgari ücret mesaisi bugün başlıyor

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri 2020'de geçerli olacak asgari ücret tutarı için talep ve görüşlerini sunacak.

02.12.2019 07:17 - Son Güncelleme: 02.12.2019 07:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





