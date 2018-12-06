Herkese müjde! 2019'da bütün maaşlar artıyor! 2019'da kim ne kadar maaş alacak?

Yeni yılla beraber memurdan emekliye, engelliden yaşlıya herkesin gelirinde artış yaşanacak. Ocak ayı ile birlikte vatandaşlar maaşlarını zamlı alacak. Peki ama 2019 yılında kim ne kadar alacak? İşte o hesaplar...

6 Aralık 2018 Perşembe, 08:11:09 Güncelleme: 08:12:56
Herkese müjde! 2019da bütün maaşlar artıyor! 2019da kim ne kadar maaş alacak?

Ocakta hem özel sektör hem de kamuda çalışanların, emeklilerin ve işsizlerin gelirleri artıyor. İşte hesaplar…

Herkese müjde! 2019da bütün maaşlar artıyor! 2019da kim ne kadar maaş alacak?


3 MİLYON MEMUR
Maaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, yüzde 7.14 fark oluştu, zam oranı yüzde 11.14'e ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık aile yardımı 410.82 TL'ye yükselecek.

Herkese müjde! 2019da bütün maaşlar artıyor! 2019da kim ne kadar maaş alacak?

12.3 MİLYON EMEKLİ: SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64'lük zam olacak. Ocak zammı yüzde 10.64 olarak gerçekleşirse, en düşük Bağ-Kur esnaf maaşı 1.697,03 liraya çıkacak.
En düşük 2000 öncesi SSK emeklisi maaşı 1.895,88 lira, 2000 sonrası emekli olan SSK'lı maaşı ise 1.130,07 lira olacak.
Memur emeklileri ise memurlarla aynı zam oranını alacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 5 aylık enflasyona göre 2.389 liraya çıkacak.

Herkese müjde! 2019da bütün maaşlar artıyor! 2019da kim ne kadar maaş alacak?

7 MİLYON İŞÇİ
7 milyon asgari ücretlinin maaşı bugün başlayan toplantılarla yeniden belirlenecek. Net asgari ücretin 2.000 TL'ye çıkması bekleniyor.

Herkese müjde! 2019da bütün maaşlar artıyor! 2019da kim ne kadar maaş alacak?

TÜM ÇALIŞANLAR
Kamu ve özel sektörde çalışan 20 milyondan fazla vatandaşın Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarı da artacak.
Asgari ücret 2.000 TL olursa bekar çalışanın AGİ'si 189.90, eşi çalışmayan 3 çocuklunun da 322.83 TL'ye çıkacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı SSK emeklisine en az bin 895 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK emeklisine en az bin 895 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?