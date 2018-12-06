Herkese müjde! 2019da bütün maaşlar artıyor! 2019da kim ne kadar maaş alacak?

12.3 MİLYON EMEKLİ: SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64'lük zam olacak. Ocak zammı yüzde 10.64 olarak gerçekleşirse, en düşük Bağ-Kur esnaf maaşı 1.697,03 liraya çıkacak.

En düşük 2000 öncesi SSK emeklisi maaşı 1.895,88 lira, 2000 sonrası emekli olan SSK'lı maaşı ise 1.130,07 lira olacak.

Memur emeklileri ise memurlarla aynı zam oranını alacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 5 aylık enflasyona göre 2.389 liraya çıkacak.