Asgari ücret 2019 zammı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammında kritik süreç başladı. Yeni yıldaki asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın üçüncü kez bir araya gelecek. Son toplantının ise 27 Aralık 2018 Perşembe günü yapılması planlanıyor. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan da yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2019 zam oranı ne kadar? İşte asgari ücrette son gelişmeler...

19 Aralık 2018 Çarşamba, 11:44:05 Güncelleme: 11:53:51
Asgari ücret 2019 zammı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yarın gerçekleştirecek.

Asgari ücret 2019 zammı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak?

İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarının Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bu toplantıda komisyonla paylaşılaşılması bekleniyor.

Asgari ücret 2019 zammı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki üçüncü toplantısı yarın Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak.

Asgari ücret 2019 zammı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Asgari ücret 2019 zammı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak?

Bu toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca verilen görev doğrultusunda TÜİK tarafından hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarının da paylaşılması bekleniyor. Bu rakamın, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

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