Asgari ücret 2019 zammı belli oluyor! Asgari ücret 2019 Ocak zam oranı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammında kritik süreç başladı. Yeni yıldaki asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın üçüncü kez bir araya gelecek. Son toplantının ise 27 Aralık 2018 Perşembe günü yapılması planlanıyor. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan da yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2019 zam oranı ne kadar? İşte asgari ücrette son gelişmeler...

19 Aralık 2018 Çarşamba, 11:44:05 Güncelleme: 11:53:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





