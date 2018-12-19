Emeklilikte yaş şartı değişiyor! 1 Ocak 2019'dan sonra çalışmaya başlayanlar ne zaman emekli olabilecek?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meclis'ten gelecek düzenlemeyi beklerken, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sigortalılık başlangıcı olanlardan bazıları 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. 65 yaşında emeklilik uygulaması onlar için resmen hayata geçecek. İşte yeni emeklilik şartları...
Emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında çıkartılırken, bir önceki kanunda yer alan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı da korunmakla birlikte 2048 yılına kadar kademeli bir şekilde yükseltilerek 65'e çıkarıldı.
YENİ BAŞLAYAN HERKES BU YASAYA GÖRE EMEKLİ OLACAK
Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra olan işçi, memur, esnaf milyonlarca kişi 5510 sayılı yasaya göre emekli olabilecek. Önceki kanunda emekli olabilmek için kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık şartı aranırken, yeni düzenlemeye göre herkese yaş ve prim koşulu getirildi.