Emeklilikte yaş şartı değişiyor! 1 Ocak 2019'dan sonra çalışmaya başlayanlar ne zaman emekli olabilecek?

YENİ BAŞLAYAN HERKES BU YASAYA GÖRE EMEKLİ OLACAK

Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra olan işçi, memur, esnaf milyonlarca kişi 5510 sayılı yasaya göre emekli olabilecek. Önceki kanunda emekli olabilmek için kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık şartı aranırken, yeni düzenlemeye göre herkese yaş ve prim koşulu getirildi.