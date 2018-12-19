Emeklilikte yaş şartı değişiyor! 1 Ocak 2019'dan sonra çalışmaya başlayanlar ne zaman emekli olabilecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meclis'ten gelecek düzenlemeyi beklerken, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sigortalılık başlangıcı olanlardan bazıları 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. 65 yaşında emeklilik uygulaması onlar için resmen hayata geçecek. İşte yeni emeklilik şartları...

19 Aralık 2018 Çarşamba, 09:36:10 Güncelleme: 10:08:05
Emeklilik yaşı yükseliyor! 1 Ocak 2019'dan sonra çalışmaya başlayanlar ne zaman emekli olabilecek?

Emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında çıkartılırken, bir önceki kanunda yer alan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı da korunmakla birlikte 2048 yılına kadar kademeli bir şekilde yükseltilerek 65'e çıkarıldı.

Emeklilik yaşı yükseliyor! 1 Ocak 2019'dan sonra çalışmaya başlayanlar ne zaman emekli olabilecek?

Yani 2036 yılından itibaren emekli olabilme yaşı kademeli olarak yükselecek. Bu artış ile birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde emeklilik yaşı 65 olacak.

Emeklilik yaşı yükseliyor! 1 Ocak 2019'dan sonra çalışmaya başlayanlar ne zaman emekli olabilecek?

YENİ BAŞLAYAN HERKES BU YASAYA GÖRE EMEKLİ OLACAK
Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra olan işçi, memur, esnaf milyonlarca kişi 5510 sayılı yasaya göre emekli olabilecek. Önceki kanunda emekli olabilmek için kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık şartı aranırken, yeni düzenlemeye göre herkese yaş ve prim koşulu getirildi.

Emeklilik yaşı yükseliyor! 1 Ocak 2019'dan sonra çalışmaya başlayanlar ne zaman emekli olabilecek?

Bu yasaya göre 4/a'lı çalışanlar 7 bin 200, 4/b'li çalışanlar ve kamuda 4/c'li çalışanlar ise 9 bin gün üzerinden emekli olabilecek. Çalışanlar prim gününü doldurduktan sonra doldurdukları tarihte uygulanmakta olan yaşta emeklilik hakkı elde edecek.

Emeklilik yaşı yükseliyor! 1 Ocak 2019'dan sonra çalışmaya başlayanlar ne zaman emekli olabilecek?

KİMLER 65 YAŞA TABİ?
Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036 itibariyle her 2 yılda 1 yaş yükselecek. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olan emeklilik yaşı çalıştıkları statüde emeklilik için gerekli olan prim gününü doldurdukları tarihteki yaş şartına bağlı olarak belli olacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 564 TL zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 564 TL zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?