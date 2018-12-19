İŞKUR açık iş ilanları! İŞKUR memur alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR tarafından personel alımına ilişkin ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Her meslek grubunu yakından ilgilendiren ilanlar İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden görülüyor. İş arayan vatandaşların araştırdığı İŞUR iş ilanlarını derledik. Peki, İŞKUR açık iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...