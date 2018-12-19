İŞKUR açık iş ilanları! İŞKUR memur alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR açık iş ilanları ile iş arayanlara kolaylık sağlıyor. Türkiye'de işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulan İŞKUR üzerinden iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İş arayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İŞKUR yayınladığı ilanlarla 46 bin kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Peki, İŞKUR açık iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

19 Aralık 2018 Çarşamba, 18:42:00 Güncelleme: 19:03:00
İŞKUR açık iş ilanları! İŞKUR memur alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR tarafından personel alımına ilişkin ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Her meslek grubunu yakından ilgilendiren ilanlar İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden görülüyor. İş arayan vatandaşların araştırdığı İŞUR iş ilanlarını derledik. Peki, İŞKUR açık iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İŞKUR açık iş ilanları! İŞKUR memur alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a üye olunması gerekiyor. İsterseniz İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ya da İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. İş arayanlar özgeçmişlerini (CV) kuruma kayıt ettirdikten sonra sistem üzerinden açık iş ilanlarına başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İŞKUR açık iş ilanları! İŞKUR memur alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

Yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirsiniz. Bilgi sahibi olmak istediğiniz memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına da buradan ulaşabilirsiniz.

İŞKUR açık iş ilanları! İŞKUR memur alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden kişisel bilgileriniz ile eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirsiniz. Belirli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarının görüntülendiği İŞKUR üzerinden yurtdışı iş ilanlarına da erişim sağlayabilirsiniz.

İŞKUR açık iş ilanları! İŞKUR memur alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

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