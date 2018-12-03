En fazla hangi meslek kazandırıyor? İşte Türkiye'de en fazla kazandıran meslekler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sektörel bazlı bir çalışma yaparak Türkiye'de en çok kazandıran meslekleri belirledi. Türkiye'de en çok kazandıran mesleklerin başında faktoring gelirken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı. İşte Türkiye'de en çok kazandıran 46 meslek...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 07:22:16 Güncelleme: 07:25:51
En fazla hangi meslek kazandırıyor? İşte Türkiyede en fazla kazandıran meslekler

Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak Türkiye'de en çok kazanan meslekleri belirledi. Türkiye'de en çok kazananlar faktoring işi yapanlar olurken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı.

İşte Türkiye'de en çok kazandıran 46 meslek ve yıllık ortalama kazançları...

En fazla hangi meslek kazandırıyor? İşte Türkiyede en fazla kazandıran meslekler

Faktoring hizmetleri

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059

En fazla hangi meslek kazandırıyor? İşte Türkiyede en fazla kazandıran meslekler

Faktoring hizmetleri

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059

En fazla hangi meslek kazandırıyor? İşte Türkiyede en fazla kazandıran meslekler

Faktoring hizmetleri

Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059

En fazla hangi meslek kazandırıyor? İşte Türkiyede en fazla kazandıran meslekler

Akü imalatı

Kişi başı yıllık kazanç: 820.363

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