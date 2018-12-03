En fazla hangi meslek kazandırıyor? İşte Türkiyede en fazla kazandıran meslekler

Gelir İdaresi Başkanlığı sektörler bazında ayrıntılı bir çalışma yaparak Türkiye'de en çok kazanan meslekleri belirledi. Türkiye'de en çok kazananlar faktoring işi yapanlar olurken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı.

İşte Türkiye'de en çok kazandıran 46 meslek ve yıllık ortalama kazançları...