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Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 12 milyon emekli SGK'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin hangi tarihte ödeneceğini merak eden milyonlarca emekli konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte 2019 SGK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntılar...

10.07.2019 11:58 - Son Güncelleme: 10.07.2019 11:58
Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, 2019 Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin hangi tarihte yatırılacağını araştırıyor. Bu sene 11 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı için ikramiyeler ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte 2019 emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler...

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

2019 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı Arefe günü: 10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü - 11 Ağustos Pazar günü

Kurban Bayramı 2. günü - 12 Ağustos Pazartesi günü

Kurban Bayramı 3. günü - 13 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 4. günü - 14 Çarşamba günü

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