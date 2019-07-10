Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 12 milyon emekli SGK'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin hangi tarihte ödeneceğini merak eden milyonlarca emekli konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte 2019 SGK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntılar...

10.07.2019 11:58 - Son Güncelleme: 10.07.2019 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





