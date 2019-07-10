Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 12 milyon emekli SGK'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin hangi tarihte ödeneceğini merak eden milyonlarca emekli konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte 2019 SGK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntılar...
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, 2019 Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin hangi tarihte yatırılacağını araştırıyor. Bu sene 11 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı için ikramiyeler ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte 2019 emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler...
Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.