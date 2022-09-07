Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Artık o kişiler için EYT şartı kalktı! Emekli olmak isteyen SSK, Bağkur, 4C'liye yaş, prim, yıl kuralı YOK! 38, 40, 45 yaşında emekli maaşı alınıyor

Artık o kişiler için EYT şartı kalktı! Emekli olmak isteyen SSK, Bağkur, 4C'liye yaş, prim, yıl kuralı YOK! 38, 40, 45 yaşında emekli maaşı alınıyor

Erken emeklilik her çalışanın hayalleri arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan erken emekli olmak amacıyla her gün tetkik yapıyor. Bu anlamda EYT ile ilgili gelişmeler gündemin en başında yer alıyor. Yeni seneye az bir vakit kala EYT ile ilgili çalışmaların da sonuna yaklaşılıyor. Fakat emeklilikte yaşa takılanlar dışında bazı yöntemlerle erken emeklilik hakkınız bulunuyor. Prim gün adedi eksik olan kadınlar doğum borçlanması ile erken emeklilik olanağı kazanıyor. En çok 3 çocuk amacıyla tanınmış olanak kapsamında anneler bu sayede 6 yıllık doğum borçlanması olanağı kazanmış oluyor. Erkeklerde ise askerlik borçlanması formülü yer alıyor. İşte EYT çıkmadan önce erken emekli olacağınız formüller!

takvim.com.tr
07.09.2022 11:43 - Son Güncelleme: 07.09.2022 11:43
Artık o kişiler için EYT şartı kalktı! Emekli olmak isteyen SSK, Bağkur, 4C’liye yaş, prim, yıl kuralı YOK! 38, 40, 45 yaşında emekli maaşı alınıyor

Beklenen haberle 38, 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. İşte EYT'den önce erken emekli olmanın 7 yolu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Artık o kişiler için EYT şartı kalktı! Emekli olmak isteyen SSK, Bağkur, 4C’liye yaş, prim, yıl kuralı YOK! 38, 40, 45 yaşında emekli maaşı alınıyor

Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...

Artık o kişiler için EYT şartı kalktı! Emekli olmak isteyen SSK, Bağkur, 4C’liye yaş, prim, yıl kuralı YOK! 38, 40, 45 yaşında emekli maaşı alınıyor

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak.

Artık o kişiler için EYT şartı kalktı! Emekli olmak isteyen SSK, Bağkur, 4C’liye yaş, prim, yıl kuralı YOK! 38, 40, 45 yaşında emekli maaşı alınıyor

Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih.

Artık o kişiler için EYT şartı kalktı! Emekli olmak isteyen SSK, Bağkur, 4C’liye yaş, prim, yıl kuralı YOK! 38, 40, 45 yaşında emekli maaşı alınıyor

Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor.

SON DAKİKA