Artık o kişiler için EYT şartı kalktı! Emekli olmak isteyen SSK, Bağkur, 4C'liye yaş, prim, yıl kuralı YOK! 38, 40, 45 yaşında emekli maaşı alınıyor
Erken emeklilik her çalışanın hayalleri arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan erken emekli olmak amacıyla her gün tetkik yapıyor. Bu anlamda EYT ile ilgili gelişmeler gündemin en başında yer alıyor. Yeni seneye az bir vakit kala EYT ile ilgili çalışmaların da sonuna yaklaşılıyor. Fakat emeklilikte yaşa takılanlar dışında bazı yöntemlerle erken emeklilik hakkınız bulunuyor. Prim gün adedi eksik olan kadınlar doğum borçlanması ile erken emeklilik olanağı kazanıyor. En çok 3 çocuk amacıyla tanınmış olanak kapsamında anneler bu sayede 6 yıllık doğum borçlanması olanağı kazanmış oluyor. Erkeklerde ise askerlik borçlanması formülü yer alıyor. İşte EYT çıkmadan önce erken emekli olacağınız formüller!
07.09.2022 11:43 - Son Güncelleme: 07.09.2022 11:43
Beklenen haberle 38, 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. İşte EYT'den önce erken emekli olmanın 7 yolu...